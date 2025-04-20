Спорт

«Ротор» 20 апреля сыграет с «Тюменью» на «Волгоград Арене»

Спорт 20.04.2025 10:50
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20.04.2025 10:50


«Ротор» сегодня, 20 апреля, дома сыграет с «Тюменью» в 29-м туре Первой лиги. Матч на «Волгоград Арене» начнется в 17-00 ч., сообщает ИА «Высота 102». 

Волгоградский клуб на данный момент в турнирной таблице занимает девятое место с 37 очками. Напомним, в прошлых двух встречах команда Дениса Бояринцева на выезде удачно сыграла с соперниками, идущими в группе лидеров - «Торпедо» и «Черноморцем». Если «автозаводцев» сине-голубые обыграли со счетом 1:0, то в Новороссийске 13 апреля «Ротор» сыграл вничью - 1:1. Гости вышли вперед после гола полузащитника Сергея Макарова в начале поединка. «Моряки» сравняли только во втором тайме - на исходе часа игры пенальти реализовал Руслан Акбашев. Четыре набранных очка в двух играх со статусными оппонентами - неплохой результат для волгоградцев. А сегодня уже сам «Ротор» будет являться фаворитом противостояния.

«Тюмень» отчаянно бьется за сохранение места в Первой лиге на следующий сезон. Сейчас сибиряки идут на предпоследнем, 17-м месте с 23 баллами. Черно-белые за шесть матчей до финиша сезона отстают на три очка от спасительного, 15-го места, которое занимает «Уфа». Поэтому «Тюмени» отступать некуда - она будет сражаться за победу на «Волгоград Арене». В прошлом матче сибирские футболисты в родных стенах обыграли ярославский «Шинник» - 2:1. 

В стане «Тюмени» есть сразу несколько знакомых волгоградским болельщикам игроков и тренеров. Возглавляет команду Игорь Меньщиков - на посту наставника сине-голубых специалист провёл 43 матча: 23 победы и восемь ничьих. Кроме того, Меньщиков внес большой вклад в выход «Ротора» в РПЛ в 2020 году. Старший тренер черно-белых Сергей Попков возглавлял «Ротор» в прошлом сезоне - в 26 встречах под его руководством коллектив выиграл 13 поединков и шесть раз сыграл вничью. Олег Стогов, работающий в штабе «Тюмени», провёл за «Ротор» 202 матча в качестве игрока, а затем являлся тренером сине-голубых.

За «Ротор» ранее выступали действующие футболисты сибирского клуба - Денис Ткачук, Александр Коротаев и Иван Пяткин. В волгоградском коллективе сейчас три экс-футболиста черно-белых - Евгений Болотов, Владислав Тюрин и Кирилл Дудкин. 

Напомним, в первом круге «Ротор» в гостях обыграл «Тюмень» со счетом 1:0 благодаря голу защитника Дмитрия Прищепы. Сегодня у сине-голубых есть хороший шанс повторить победный результат.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Геннадия Гуляева (архив)

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