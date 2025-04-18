



Жирновский районный суд Волгоградской области огласил приговор бухгалтеру КПК «Доверие», признанной виновной в 26 эпизодах мошенничества. Как сообщили V102.RU в пресс-службе районного суда, теперь женщине придется отсидеть за кражу более 4,5 миллиона рублей 5,5 лет.

Судом установлено, что подсудимая, являясь бухгалтером контролером-кассиром кооператива, в период с августа 2018 года по январь 2023 год получала от заёмщиков деньги, после чего изготовляла и выдавала квитанции, убеждая заёмщиков в том, что денежные средства внесены в кассу для досрочного погашения их займов. Однако деньги она забирала себе и тратила по своему усмотрению.

Чтобы избежать разоблачения, она все-таки иногда вносила деньги без участия самих заемщиков. В результате преступных действий бухгалтера был причинен материальный ущерб заемщикам на сумму 4 682 067 рублей.

В суде фигурант дела признала свою вину лишь частично. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.