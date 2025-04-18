Расследования

В Волгограде проверят обстоятельства смерти 16-летнего футболиста после жалоб его матери в СКР

Расследования 18.04.2025 11:40
0
18.04.2025 11:40


Следователи проводят проверку обстоятельств смерти 16-летнего воспитанника спортшколы «Ротор» Максима Семенова, который скоропостижно скончался 12 апреля, передает V102.RU со ссылкой на официальное сообщение СК России.

В СКР отмечают, что проверка началась после обращения в следственный орган мамы юного футболиста.

- В СМИ сообщается об обращении матери 16-летнего воспитанника спортивной школы к Председателю СК России с просьбой проверить обстоятельства смерти ее сына. По ее словам, когда сыну стало плохо, его повезли не в ближайший кардиоцентр, а другое, находящееся на значительном расстоянии медучреждение, - поясняет СКР. - По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка.

Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, что 12 апреля около восьми часов вечера 16-летний ученик 10 класса школы №56, находясь у себя дома по месту проживания в Кировском районе, неожиданно почувствовал себя плохо после тренировки. Испуганные родители вызвали скорую помощь. Однако Максим скончался в карете скорой помощи, когда неотложка уже заехала на территорию больницы №7. Известно, что врачи скорой помощи поставили ему предварительный диагноз - ишемическая болезнь сердца. 

Максима похоронили 15 апреля. На церемонию прощания со школьником приехал Джефф Монсон - легенда ММА Джефф Монсон, американец, принявший российское гражданство.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
18.04.2025 11:43
Расследования 18.04.2025 11:43
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2025 17:28
Расследования 17.04.2025 17:28
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2025 14:58
Расследования 17.04.2025 14:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
17.04.2025 13:41
Расследования 17.04.2025 13:41
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2025 17:35
Расследования 16.04.2025 17:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2025 13:34
Расследования 16.04.2025 13:34
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2025 12:11
Расследования 16.04.2025 12:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2025 10:37
Расследования 16.04.2025 10:37
Комментарии

0
Далее
Расследования
16.04.2025 08:23
Расследования 16.04.2025 08:23
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2025 21:07
Расследования 15.04.2025 21:07
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2025 18:04
Расследования 15.04.2025 18:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2025 13:15
Расследования 15.04.2025 13:15
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2025 11:44
Расследования 15.04.2025 11:44
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2025 09:27
Расследования 15.04.2025 09:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
15.04.2025 08:43
Расследования 15.04.2025 08:43
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

13:00
Бочаров подписал закон об увеличении выплаты участникам СВО до 1,7 млн рублейСмотреть фотографии
12:26
Звание «Рубеж Сталинградской доблести» присвоят еще четырем городам и поселкамСмотреть фотографии
12:07
В Волгограде сервисы кикшеринга снизили скорость на самокатахСмотреть фотографии
11:43
Полиция ищет очевидцев смертельного ДТП с маршруткой под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:40
В Волгограде проверят обстоятельства смерти 16-летнего футболиста после жалоб его матери в СКРСмотреть фотографии
11:21
В горсаду Волгограда приступили к установке колеса обозренияСмотреть фотографииCмотреть видео
11:08
В Волгоградской области проходит единый день приемов участников СВО и их близкихСмотреть фотографии
10:59
Волгоградцы столкнулись с невозможностью пополнить транспортную карту «Волна»Смотреть фотографии
10:50
Эксперты по экипировке: как одна компания создает уникальную униформу в ВолгоградеСмотреть фотографии
10:11
В Волжском велосипедист угодил под колеса иномаркиСмотреть фотографииCмотреть видео
09:58
В Волгограде ночью сгорела летняя терраса около «Restobar Монро»Смотреть фотографииCмотреть видео
09:49
Автомобиль столкнулся с поездом в Волгоградской областиСмотреть фотографии
09:29
Андрей Бочаров обсудил сотрудничество с инвесторами из БеларусиСмотреть фотографии
09:13
В Волгограде закрыли для пешеходов наземный переход у СТ «Ул. Комсомольская»Смотреть фотографии
08:30
В Волгограде из-за ДТП изменено движение трех трамваевСмотреть фотографии
07:36
Под Волгоградом рыбака оштрафовали на 2 тысячи за 3 судаковСмотреть фотографии
07:20
Суд обязал сельскую школу в Волгоградской области заменить старую мебельСмотреть фотографии
06:59
Стартовала продажа билетов на матч «Динамо-Синара» - ЦСКА в 1/4 финала СуперлигиСмотреть фотографии
06:59
Итоги работы Общества «Динамо» подвели в МосквеСмотреть фотографии
06:30
Арбитраж в Волгограде обязал три сельских поселения «раскошелиться» за водуСмотреть фотографии
21:50
На Набережной Волгограда зажгли полторы тысячи свечейСмотреть фотографии
21:33
Краснокнижные цветы распустились в степях под ВолгоградомСмотреть фотографии
21:07
Стипендии волгоградским студентам проиндексировали в 1,04 разаСмотреть фотографии
20:33
В Волжском освободили из «плена» 9 инвалидовСмотреть фотографии
19:57
«Я детей спасал»: многодетного отца-одиночку из Волгоградской области обвинили в дезертирстве с СВО и дали 5 летСмотреть фотографии
19:25
Проезд в маршрутках Волжского подорожает 21 апреля до 50 рублейСмотреть фотографии
18:42
Бастрыкин отреагировал на жалобы жителей Волжского на стоимость проездаСмотреть фотографии
18:29
Путин назначил пятерых судей в Волгоградской областиСмотреть фотографии
17:56
Росавиация сняла ограничения в аэропорту ВолгоградаСмотреть фотографии
17:31
Два самолета приземлились в Саратове из-за закрытия аэропорта ВолгоградаСмотреть фотографии
 