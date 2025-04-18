Следователи проводят проверку обстоятельств смерти 16-летнего воспитанника спортшколы «Ротор» Максима Семенова, который скоропостижно скончался 12 апреля, передает V102.RU со ссылкой на официальное сообщение СК России.

В СКР отмечают, что проверка началась после обращения в следственный орган мамы юного футболиста.

- В СМИ сообщается об обращении матери 16-летнего воспитанника спортивной школы к Председателю СК России с просьбой проверить обстоятельства смерти ее сына. По ее словам, когда сыну стало плохо, его повезли не в ближайший кардиоцентр, а другое, находящееся на значительном расстоянии медучреждение, - поясняет СКР. - По данному факту следственными органами СК России по Волгоградской области проводится проверка.

Александр Бастрыкин затребовал доклад о ходе процессуальной проверки и установленных обстоятельствах.

Напомним, что 12 апреля около восьми часов вечера 16-летний ученик 10 класса школы №56, находясь у себя дома по месту проживания в Кировском районе, неожиданно почувствовал себя плохо после тренировки. Испуганные родители вызвали скорую помощь. Однако Максим скончался в карете скорой помощи, когда неотложка уже заехала на территорию больницы №7. Известно, что врачи скорой помощи поставили ему предварительный диагноз - ишемическая болезнь сердца.

Максима похоронили 15 апреля. На церемонию прощания со школьником приехал Джефф Монсон - легенда ММА Джефф Монсон, американец, принявший российское гражданство.