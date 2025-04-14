



Максима Семенова, который внезапно скончался после тренировки, похоронят в Волгограде 15 апреля. Об этом сообщили ИА «Высота 102» в спортшколе «Ротор», чьим воспитанником был юный футболист.

- Он не жаловался на здоровье. Наши воспитанники проходят регулярно медосмотры, ничего опасного у него не находили, - пояснили в спортшколе.

Напомним, трагедия произошла 12 апреля. По данным информагентства, около восьми часов вечера 16-летний ученик 10-ого класса школы №56, находясь у себя дома по месту проживания в Кировском районе, неожиданно почувствовал себя плохо после тренировки. Испуганные родители вызвали скорую помощь. Однако Максим скончался в карете скорой помощи, когда неотложка уже заехала на территорию больницы №7. Известно, что врачи скорой помощи поставили ему предварительный диагноз - ишемическая болезнь сердца.

В СУ СК по Волгоградской области проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего. В ведомстве пояснили, что смерть носит некриминальный характер.

Спортивную общественность Волгограда потрясла смерть талантливого футболиста. Соболезнования родным Максима выразили в его родной школе, в спортшколе «Ротор» и в СК «Ротор».