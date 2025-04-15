Джефф Монсон приехал на похороны 16-летнего футболиста Максима Семенова в Волгограде

Сегодня, 15 апреля, в Волгограде прошла печальная церемония прощания с Максимом Семеновым, 16-летним воспитанником спортшколы «Ротор». Как сообщает ИА «Высота 102», проститься с Максимом пришли его одноклассники, друзья, товарищи по спортшколе и представители спортивного сообщества. Многие рыдали в голос. На церемонии был замечен и легенда ММА Джефф Монсон, американец, принявший российское гражданство, который сейчас находится в Волгограде, где собирается провести мастер-классы.





Все были настолько потрясены внезапной смертью юного спортсмена, что трудно было найти какие-то слова. Но пришедшие в зал прощания старались в первую очередь поддержать родителей Максима и других его родных.





Напомним, трагедия произошла 12 апреля. Максиму Семенову после тренировки дома стало плохо. Родители подростка вызвали скорую помощь, однако спортсмен скончался в неотложке на территории больницы №7, предварительно, из-за ишемической болезни сердца. В спортшколе заявляли, что Максим никогда не жаловался на проблемы со здоровьем.





В СУ СК по Волгоградской области проводят проверку по факту смерти несовершеннолетнего.

















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