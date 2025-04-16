



Сегодня в Кировском районном суде Волгограда снова было многолюдно. На судебный процесс по обвинению Владимира Торопова в мошенничестве пришли десятки человек, передает корреспондент ИА «Высота 102». Всего потерпевших по делу предпринимателя, который обещал жителям частного сектора цивилизованную жизнь с централизованным коллектором, а в итоге провел им подпольное водоотведение и обрек их на огромные штрафы, более ста человек. Среди них – немало пожилых людей, которые всего лишь хотели пожить в человеческих условиях, без опостылевших септиков. Но в итоге лишились денег и не получили обещанное. Сегодня в Кировском районном суде Волгограда снова было многолюдно. На судебный процесс по обвинению Владимира Торопова в мошенничестве пришли десятки человек, передает корреспондент ИА «Высота 102». Всего потерпевших по делу предпринимателя, который обещал жителям частного сектора цивилизованную жизнь с централизованным коллектором, а в итоге провел им подпольное водоотведение и обрек их на огромные штрафы, более ста человек. Среди них – немало пожилых людей, которые всего лишь хотели пожить в человеческих условиях, без опостылевших септиков. Но в итоге лишились денег и не получили обещанное.

На первое заседание обвиняемый Владимир Торопов не явился из-за болезни. Сегодня он пришел на суд вместе со своим адвокатом. Мужчина сидел в больших черных очках, в маске и опирался на бадик. Однако жалости к этому пожилому человеку, который еще недавно так бодро бегал по частному сектору в разных районах города, предлагал жителям подключиться к централизованному водопроводу и активно собирал с них деньги, собравшиеся в зале суда вряд ли испытывали. На первое заседание обвиняемый Владимир Торопов не явился из-за болезни. Сегодня он пришел на суд вместе со своим адвокатом. Мужчина сидел в больших черных очках, в маске и опирался на бадик. Однако жалости к этому пожилому человеку, который еще недавно так бодро бегал по частному сектору в разных районах города, предлагал жителям подключиться к централизованному водопроводу и активно собирал с них деньги, собравшиеся в зале суда вряд ли испытывали.





По словам потерпевших, они только недавно узнали масштабы обмана бывшего предпринимателя Торопова. По словам потерпевших, они только недавно узнали масштабы обмана бывшего предпринимателя Торопова.

- Он надурил жителей поселков Второй километр, Хохлов и Ермана в Кировском, орудовал и в Краснооктябрьском. Мы просто не знали о существовании друг друга, не подозревали, что нас так много, и какие были масштабы этого обмана. Некоторые знакомились в суде, когда приходилось отбиваться от штрафов, которые нам после его проделок предъявили за безучетное потребление стоков, - говорят волгоградцы. - говорят волгоградцы.

Схема, по которой действовал Владимир Торопов, была простой. С 2015 года предприниматель объезжал районы с частным сектором и предлагал людям подключить их домовладения к централизованной канализации. Многие соглашались. Торопов собирал с них деньги – от 60 до 100 тысяч рублей, показывал проект и убеждал, что сначала проложит трубы, а потом узаконит водоотведение в ресурсоснабжающей организации. И люди ему верили. Схема, по которой действовал Владимир Торопов, была простой. С 2015 года предприниматель объезжал районы с частным сектором и предлагал людям подключить их домовладения к централизованной канализации. Многие соглашались. Торопов собирал с них деньги – от 60 до 100 тысяч рублей, показывал проект и убеждал, что сначала проложит трубы, а потом узаконит водоотведение в ресурсоснабжающей организации. И люди ему верили.





Однако после того, как водопровод был проложен и люди стали обращаться с заявками о заключении договоров, выяснилось, что у Торопова не было всех необходимых разрешений и документов для проведения таких работ. И волгоградцам не просто отказали в заключении договоров, но и предъявили им претензии в безучетном использовании стоков. Однако после того, как водопровод был проложен и люди стали обращаться с заявками о заключении договоров, выяснилось, что у Торопова не было всех необходимых разрешений и документов для проведения таких работ. И волгоградцам не просто отказали в заключении договоров, но и предъявили им претензии в безучетном использовании стоков.

- Мои пожилые родители, проживающие на улице Конноармейская, отдали в 2015 году Торопову 60 тысяч. Это были очень большие деньги для пенсионеров. А, когда вскрылся этот обман, моя мама получила иск с требованием выплаты почти 1,9 миллиона рублей якобы за то, что она пользовалась незаконной канализацией! Я сама юрист, представляла интересы мамы и мне удалось доказать, что не было такого потребления, так как у нас установлены два счетчика – на полив и на санприборы и все траты воды были зафиксированы. В итоге в выплате требуемой суммы было отказано, мы заплатили только по приборам учета, - рассказывает волгоградка Любовь. - рассказывает волгоградка Любовь.





О том, что Торопов провернул аферу с канализацией, люди узнали в 2020 году. Выяснилось, что подпольный канализационный коллектор невозможно было узаконить, так как не было главного документа – акта технического освидетельствования сети. Да и откуда ему было взяться? Предприниматель прокладывал трубы и соединял их напрямую с централизованными сетями водоотведения, из-за чего происходили затопы фекалиями домов и придомовых территорий. О том, что Торопов провернул аферу с канализацией, люди узнали в 2020 году. Выяснилось, что подпольный канализационный коллектор невозможно было узаконить, так как не было главного документа – акта технического освидетельствования сети. Да и откуда ему было взяться? Предприниматель прокладывал трубы и соединял их напрямую с централизованными сетями водоотведения, из-за чего происходили затопы фекалиями домов и придомовых территорий.





Когда масштабы аферы вскрылись, люди стали требовать возбуждения уголовного дела в отношении Торопова. Однако долгое время им в этом отказывали. Когда масштабы аферы вскрылись, люди стали требовать возбуждения уголовного дела в отношении Торопова. Однако долгое время им в этом отказывали.

- Нас пытались убедить, что никакого мошенничества он не совершал, мол, он же провел вам трубы и выполнил условия договора. Только зачем нам был нужен такой коллектор, если им нельзя было пользоваться? – рассказывают волгоградцы. – рассказывают волгоградцы.





Только после обращений горожан в СК РФ, Генпрокуратуру и к президенту России дело, наконец, сдвинулось. И изучением деятельности предпринимателя занялся Следственный комитет. Только после обращений горожан в СК РФ, Генпрокуратуру и к президенту России дело, наконец, сдвинулось. И изучением деятельности предпринимателя занялся Следственный комитет.

Стартовавший процесс в Кировском районном суде Волгограда будет, вероятно, долгим, в том числе из-за большого количества потерпевших и в связи с необходимостью изучить многочисленные материалы и эпизоды. Известно, что Владимир Торопов, который сейчас скромно называет себя пенсионером, предоставил суду справки о своих многочисленных заболеваниях. Стартовавший процесс в Кировском районном суде Волгограда будет, вероятно, долгим, в том числе из-за большого количества потерпевших и в связи с необходимостью изучить многочисленные материалы и эпизоды. Известно, что Владимир Торопов, который сейчас скромно называет себя пенсионером, предоставил суду справки о своих многочисленных заболеваниях.

Фото V102.RU



