Жители поселка Второй километр в Дзержинском районе Волгограда шокированы ситуацией, в которой они оказались из-за того, что нанятый ими строитель провел централизованную канализацию с нарушениями проекта. В результате волгоградцы, проживающие на улицах Артекская, Белостокская, Васильковская, Демьянова, Зворыкина, Качинцев, Тукая и других, как выяснилось, два года самовольно пользовались централизованной системой водоотведения.

Теперь уже никто и не вспомнит, как на Втором километре появился тот самый Владимир Торопов, которого сегодня волгоградцы винят во всех своих бедах. Кому-то из родственников местных жителей он вроде что-то строил, кто-то утверждает, что Торопов прибыл сюда по собственной инициативе, расклеив объявления с предложением подключить дома к централизованному канализационному коллектору, чего у местных жителей никогда не было.

– Конечно, многие жители нашего поселка обрадовались такому предложению, – вспоминает Татьяна, у которой проживает в поселке пожилая родственница. – У нас ведь все остальное есть – и вода, и газ, и свет, но приходилось пользоваться септиками. Это, конечно, прошлый век, поэтому мы и решили, что надо подключаться к благам цивилизации.

Владимир Торопов называл себя представителем фирмы «КанСтрой», с ним и заключали договоры обрадованные жители. Сбор денег начался в 2018 году – с каждого домовладения он получил разные суммы: от 70 до 152 тысяч рублей. Но строительство предприниматель начал только в декабре 2019 года. Торопов объяснял это трудностями проектирования, сложностью работ и прочими проблемами. Основные работы были закончены в июле 2020 года. К тому времени желающих провести канализацию в поселке оказалось еще больше – ведь предприниматель уже разрешил первым клиентам пользоваться плодами его труда. На вопросы, получил ли он уже на это разрешение, Владимир Торопов объяснял, что в Разгуляевский коллектор ветка, которую он провел, уже подключена, процесс идет и он готовит документы в ООО «Концессии водоснабжения», где и займутся заключением договоров с жильцами. А заплатят люди, мол, потом – по водным счетчикам.

– Наша вина, что мы ему поверили, – рассказывает житель поселка Владимир Лиховидов. – И мы пользовались этой канализацией с июля 2020 года по март 2022 года. У нас и в мыслях не было, что могло что-то пойти не так. Однажды мы даже получили платежки из ИВЦ и ТЭК ЖКХ – заплатили по 1,4 тысячи за технологическое обслуживание коллектора. Что произошло потом – это было как гром среди ясного неба…

По словам волгоградцев, они стали получать уведомления из «Концессий водоснабжения» с требованием узаконить канализацию. Но выяснилось, что сделать это невозможно – канализационный коллектор был проложен с многочисленными нарушениями.





Список допущенных ООО «КанСтрой» нарушений, зафиксированных в акте освидетельствования, ИА «Высота 102» озвучили в компании «Концессии водоснабжения» по редакционному запросу:

– Было построено и подключено к системе водоотведения 127 участков (установлено в рамках обследования) вместо 62, предусмотренных разрешительной и проектной документацией и зарезервированной нагрузки. Трассы, диаметры оказались занижены на порядок: вместо 160 мм – 110 мм, вместо 200 (250) мм – 160 мм, вместо 400 мм – 300 мм, не соблюдены глубина залегания, уклоны труб смонтированного канализационного коллектора, а также устройство, количество и месторасположение колодцев и их глубина. При таких нарушениях и несоответствиях согласованной проектной документации указанная канализационная сеть не сможет функционировать бесперебойно, при этом создается вероятность излива канализационных стоков на поверхность, что может привести к массовому загрязнению окружающей среды. В соответствии с действующим порядком о выявленных фактах масштабного нарушения действующего законодательства в сфере водоснабжения и водоотведения и возможных последствиях при отключении указанной канализационной сети была уведомлена Волгоградская межрайонная природоохранная прокуратура.

Между тем, местные жители вспоминают, что и у них возникали вопросы к качеству строительства.

– Как потом оказалось, к разным домам он проводил трубы разного диаметра, – рассказывает Алексей Смищенко. – Было такое ощущение, что он где-то по объявлению покупал разные трубы, какие были и пускал их в работу. Потом меня еще удивило, что он проложил под проезжей частью дороги пластиковую трубу, даже не упаковав ее в гильзу. Я его спрашивал, ты что делаешь, но он отмахивался и обещал, что все согласуют и он все уладит.





По словам волгоградцев, строительство канализационного коллектора принесло и другим жителям поселка немало бед. Спецтехника, которая здесь работала, повредила несколько личных автомобилей, а однажды рабочие даже перерубили газовую трубу.

–Я был в шоке, когда увидел, что на перерубленную трубу рабочие натянули полиэтиленовый пакет, – продолжает Алексей. – Не знаю, как мы тут все на воздух не взлетели. Торопов, по-моему, заплатил какой-то штраф. И продолжил в том же духе.

Раскуроченные спецтехникой дороги с грунтовым покрытием некоторые жильцы вынуждены были восстанавливать сами – покупали на свои деньги асфальтовую крошку, потому что к домам было ни пройти и ни проехать.

В этом году жители поселка Второй километр стали получать от «Концессий водоснабжения» уведомления с требованием заглушить стоки в канализационных колодцах, которые построил Владимир Торопов.

– Многие из нас законопослушные люди, поэтому мы сразу так и сделали, – уверяет Алексей Кузьменков. – Я за себя отвечаю – лично спускался в колодец и устанавливал заглушку. Звонил в концессии, просил, чтобы они пришли и зафиксировали, что канализацией я не пользуюсь. Но потом я получил два акта, что предписание не выполнено. Только недавно я, наконец, добился, чтобы мне выдали соответствующий акт. Но за самовольное пользование канализационным коллектором мне выставили огромную сумму – 829 тысячи рублей!





Примерно такие же суммы фигурируют и в других документах, которые получили и продолжают получать жители поселка.

После таких «писем счастья» многие жители поселка, конечно, потребовали объяснений от Владимира Торопова. Всех интересовал один вопрос – как так получилось, что предприниматель взял деньги, провел канализацию, но, мало того, что пользоваться теперь ею нельзя, так еще и люди «влетели» на огромные деньги!

– Он нам сказал, что провести канализацию по проекту изначально было нереально, – вспоминают люди. – Мол, вы же заплатили всего 70 тысяч, а, если бы он все делал согласно проектной документации, то обошлось бы с каждого дома по 300 тысяч. Но, если бы он нам сразу сказал об этом, мы бы просто не стали с ним связываться и по-прежнему бы лучше пользовались септиками. А теперь получается, что он нас обманул, а мы теперь остались крайними, да еще и сумасшедшие деньги должны заплатить.

Ко всему прочему, канализационный колодец, куда были подведены линии водоотведения от нескольких десятков домов, начал протекать. Вонючие потоки стекают оттуда прямо в овраг, а потом, скорее всего, попадают прямо в Волгу. Но предпринимателя, как выяснилось, это совсем не смущает.

Владимир Торопов, с которым удалось побеседовать корреспонденту ИА «Высота 102» считает, что он сделал рабочую канализацию и она функционирует без засоров. При этом он спокойно признался, что проводил канализацию в поселке с нарушениями проекта.

– Легче было в космос улететь, чем выполнить все по проекту, – заявил он. – Сделать все по нормам и СНИП не представлялось возможным, учитывая, в первую очередь, ширину улиц – всего 4-5 метров. А «Концессии водоснабжения» могли бы спокойно принять то, что построено, как это обычно делается, с оговоркой – «с замечаниями». Для этого можно и СНИПы поменять. Есть еще такое понятие, как амнистия, вот пусть и проводят ее, узаконят людям то, что есть. Я вообще считаю, что весь этот скандал затеян из-за того, что концессиям не хочется терять клиентов за чистку септиков. Ведь за это люди платят по 600-800 рублей за одну выкачку, а делают это по 5-6 раз в год. Посчитайте, сколько это денег выходит. А централизованная канализация, конечно, обошлась бы людям гораздо дешевле.





Владимир Торопов, который, к слову, признался, что является номинальным руководителем ООО "КанСтрой", уверен, что никакой его личной вины в произошедшем нет.

– Я выполнил свои обязательства – собрал деньги и построил. Ни рубля не потратил просто так. Да еще и прогорел. Все, лавочка закрылась. Больше я работать не буду. Хотел, как лучше, людям помочь, за такую работу редко кто берется, а я вот рискнул и вот, что вышло.

Между тем, в «Концессиях водоснабжения» уточнили, что у компании не было никаких договорных отношений с ООО «КанСтрой» в поселке Второй километр.

– Договор технологического присоединения к системе водоотведения был заключен между ООО «Концессии водоснабжения» и коллективом жителей, проживающих по улицам Артекская, ул. Белостокская, ул. Васильковская, ул. им. Демьянова, ул. им. Зворыкина, ул. Качинцев, ул. им. Кожевникова, ул. им. Котовского, ул. Курская, ул. Лебединская, ул. Мартовская, ул. Преображенская, ул. Ряжская, ул. Силикатная, ул. Тернопольская, ул. им. Тукая, в Дзержинском районе г. Волгограда, – прокомментировали в компании. – Работы по строительству канализационной сети велись ООО «Канстрой» на основании договора подряда, заключенному между коллективом жителей вышеперечисленных улиц и ООО «Канстрой».

Что касается счетов, которые были выставлены людям, то в компании это объяснили так:

– В ходе обследования был выявлен факт самовольного подключения к системам водоотведения 158 индивидуальных жилых домов без оформления договорных отношений с ООО «Концессии водоснабжения». В отношении собственников, самовольно сбрасывающих сточные воды в канализационный коллектор, были оформлены акты-предписания о самостоятельном прекращении бездоговорного пользования услугами водоотведения, всем было предложено легализовать пользование центральной канализационной сетью, заключив индивидуальный договор на поставку ресурса и открыв лицевой счет. Специалистами компании была проведена вся необходимая разъяснительная работа среди жителей по данному вопросу. Тем собственникам, которые так и не предприняли никаких мер по исправлению ситуации, был произведен расчет платы за бездоговорное пользование услугой водоотведения.

При этом в компании уверили, что расчет за бездоговорное пользование канализацией проводился в соответствии с «Правилами организации коммерческого учета воды, сточных вод» (утвержденных постановлением Правительства Р.Ф. от 04.09.2013 г. №776»), по которым учитываются: объем сточных вод по пропускной способности устройств или сооружений для присоединения к централизованным системам водоотведения, секундный расход воды, коэффициенты перевода размерности кубометров в час и в сутки, а также период самовольного пользования коллектором (в сутках) и коэффициент, учитывающий тип канализации. В компании даже предоставили формулу, по которой можно самостоятельно провести расчет*.

– В среднем на каждое домовладение пришли суммы в размере около 850 тысяч рублей. Получается, за 120 дней мы будто бы использовали 50 тысяч кубометров воды. Средняя семья в нашем поселке использует до 30 кубометров за это же время и это с учетом полива, – рассуждает Алексей Кузьменков. – Среднестатистический сброс воды на Волжской ГЭС составляет 5,5 тысячи кубометров. Получается, что каждый из домов нашего поселка пользовался рекой Волгой целых 10 секунд, а всем поселком мы использовали Волгу в целях сброса ее в канализацию целых 25 минут.

Жители поселка, с их слов, понимают, что есть и степень их вины, что они оказались в патовой ситуации. Ведь они сами заключили договор с ООО «КанСтрой», доверившись обещаниям и посылам подрядчика, который оказался, мягко говоря, недобросовестным. И именно эта фирма должна провести работу по перекладке коммуникаций. В противном случае дело спор придется разрешать в суде.

Однако жители поселка надеются на заключение мирового соглашения с концессиями в части смягчения денежных требований, выдвинутых компанией.

– Да, мы пользовались канализацией почти два года и готовы за это заплатить, но не такие нереальные для нас суммы, – говорят люди. – Компания рассчитала всем эти суммы индивидуально, но можно же произвести такие расчеты, исходя из объема трубы, а она диаметром всего лишь 200 мм, к которой были подведены ветки от каждого дома. Пусть это будет 2 миллиона рублей на весь поселок, что делать, разделим на всех, по 30-40 тысяч мы сможем осилить. Мы очень надеемся, что нам пойдут навстречу и мы сможем уладить этот вопрос.

Жители поселка уже обратились в прокуратуру с заявлением на Владимира Торопова, в деятельности которого они усматривают признаки мошенничества. Себя они считают жертвами обмана.

Не остались в стороне от произошедшего и в администрации Волгограда.

– Получив сигнал о сложившейся ситуации, администрация Волгограда подключилась к решению вопроса. В ближайшее время специалисты профильных подразделений мэрии проверят законность проведения начислений жителям поселка и обоснованность взыскиваемых сумм, – пояснили в мэрии.

– Что касается завершения работ на коллекторе, то согласно действующему законодательству, в рамках заключенного договора подрядчик ООО «Канстрой» обязано выполнить весь объем мероприятий в соответствии с утвержденным проектом, после чего станет возможным провести приемку объекта и ввести его в эксплуатацию. В случае бездействия подрядной организации жители вправе обратиться в судебные органы. В свою очередь муниципалитет намерен подключить к разрешению ситуации правоохранительные органы, – добавили в администрации Волгограда.

Но, любопытно, даже после этого предприниматель вплоть до вчерашнего дня продолжал копать траншеи на других улицах для новых клиентов. Накануне увидевшим эти картины жителям поселка даже вызвали полицию, чтобы остановить работы. Но никто не даст гарантии, что предприниматель не появится в другом месте и подобная драматическая ситуация не повторится вновь, только уже с другими пострадавшими.

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*W = gсек * 3,6 * 24 * T * K, где:

W - объем сточных вод по пропускной способности устройств или сооружений для присоединения к централизованным системам водоотведения;

gсек — секундный расход воды, л/с;

3,6 – коэффициент перевода размерности в м³/ час;

24 - коэффициент перевода размерности в м³/ сутки;

Т — период самовольного пользования, сутки.

К — коэффициент, учитывающий тип канализации.

