Общество

«Нагадил и смылся»: кинувший людей «канализационный» аферист вышел сухим из воды в Волгограде

Общество 07.02.2024 19:25
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07.02.2024 19:25


В Волгограде правоохранительные органы не нашли состава преступления в действиях предпринимателя Владимира Торопова, который незаконно проложил канализационный коллектор в Кировском районе областного центра, подставив доверившихся ему горожан. Как рассказали V102.RU жертвы строителя – волгоградцы, проживающие на улицах Красных Командиров, Краснолиманской, Денисенко, Ромейской, Турбинной, Колесовой, Маяковского, в Кировской районном суде, меж тем, готовятся первые заседания по многомиллионным искам в отношении них. 

Иски в адрес волгоградцев, напомним, стали следствием истории, которая произошла несколько лет назад, когда жителям частного сектора волгоградский строитель Владимир Торопов предложил провести централизованную канализацию. Волгоградцы, пользовавшиеся до этого времени антисептиком, поразмыслив и поверив в обещания Торопова, согласились и скинулись на проведение коллектора – в среднем люди заплатили от 60 до 90 тысяч рублей.

Он показал нам технические условия подключения, разрешение администрации Кировского района, водоканала. Кроме того, заверил нас, что все документы, а также договоры будут оформлены, а после строительства нам откроют лицевые счета, – вспоминают  начало тяжелого пути  волгоградцы. 

После того, как работа Тороповым была сделана, никаких договоров на подключение к централизованной канализации люди от него так и не дождались. Предприниматель кормил всех обещаниями, пока однажды не приехали проверяющие из ресурсоснабжающей организации и не зафиксировали факты безучетного использования канализационного коллектора.

Попытки волгоградцев открыть лицевые счета потерпели крах. Выяснилось, что никакого проекта на строительство коллектора и не существовало. После этого людям было предложено выплатить штрафы. У горожан с весьма скромными доходами это вызвало шок.

Однако шанс урегулировать вопрос «мирно» был. В частности, в прокуратуре Волгоградской области в конце 2022 года жителям сообщали, что в Кировском районе была создана рабочая группа с участием представителей концессий, администрации района и инициативной группы жителей, на которой было достигнуто согласие на проведение перерасчета платы с учетом фактически оказанных услуг по водоотведению. Кроме того, в прокуратуре отчитались о принятии решения об оформлении технической документации на возведенный канализационный коллектор при содействии чиновников и поставщика ресурса.

Но, как оказалось, узаконить коллектор так и не получилось. Мало того, попытки обманутых волгоградцев привлечь Владимира Торопова к ответственности также провалились – в отделе полиции №7 УМВД по Волгограду отказали в возбуждении уголовного дела. Сам строитель уже давно перестал выходить на связь с обманутыми им волгоградцами.

– Разве это справедливо? Торопов даже не привлечен к ответственности, а расплачиваться теперь должны мы? У нас нет таких денег, мы на грани отчаяния. Если суд присудит нам эти сумасшедшие деньги, нам придется продавать свои дома, – резюмируют собеседники информагентства.

При этом, утверждают волгоградцы, некоторые из тех, к чьим домам подвели незаконный коллектор, даже ни разу им не пользовались. Другим уже давно перекрыли доступ к сети, как только людей обвинили в бездоговорном пользовании стоками.

Между тем, напомним, в аналогичную ситуацию попали и жители поселка Второй километр  в Дзержинском  районе Волгограда. Тогда Владимир Торопов действовал от  компании «Канстрой» по такой же схеме – собрал по сотне тысяч рублей, а с кого и больше,  с владельцев домов, выкопал коллектор, который, как потом оказалось, вывел в овраг и подставил горожан под многомиллионные штрафы. Жители поселка Второй километр также добивались привлечения к ответственности строителя, однако он умудрился и в тот раз выйти сухим из воды.

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