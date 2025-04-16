Гособвинение просит 7 лет колонии для сбежавшего в Турцию владельца «Диана Тур»

Сегодня, 16 апреля, в Волгоградской области представитель гособвинения запросил для сбежавшего из России в Турцию владельца компании «Диана Тур» Махира Налчи 7 лет колонии общего режима, сообщила V102.RU старший помощник прокурора области Оксана Черединина.

Судебный процесс, напомним, проходит в Волжском городском суде. Налчи обвиняется в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшем гибель четырех человек.





- В прениях сторон государственный обвинитель просил суд признать Махира Налчи виновным по ч. 3 ст. 238 УК РФ и назначить ему наказание в виде 7 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с запретом в течение 3 лет заниматься деятельностью, связанной с осуществлением транспортных перевозок. Также прокурор настаивал на удовлетворении судом исковых требований потерпевших в полном объеме, - рассказала Черединина.

По версии следствия, владелец компании «Диана Тур» увеличивал количество рейсов при расширении штата водителей с целью максимального обогащения, что привело к трагедии. В результате 24 декабря 2020 года на 247-м км автодороги Р-22 «Каспий» на территории Скопинского района Рязанской области рейсовый автобус «Диана Тур» совершил наезд на металлическое ограждение с последующим опрокидыванием в кювет.

Установлено, что ДТП произошло из-за того, что уставший водитель впал в состоянии «микросна», так как работодатель не давал сотрудникам полноценного отдыха. В результате автокатастрофы погибли четыре человека и 18 пострадали. В том числе тяжкие травмы получил 10-летний мальчик, перенесший затем ампутацию конечностей. Телесные повреждения различной степени тяжести получили 18 пассажиров.

Напомним, что в сентябре 2024 адвокаты Налчи добились возвращения дела прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении судом. Однако прокуратура Волгоградской области обжаловала это решение. По доводам апелляционного представления прокуратуры Волгоградский областной суд отменил незаконное постановление суда первой инстанции о возвращении уголовного дела прокурору, направив материалы дела на новое судебное рассмотрение в тот же суд в ином составе.

Фото: прокуратуры Волгоградской области

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