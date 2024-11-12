Прокуратура добилась отмены решения горсуда по делу бежавшего в Турцию владельца «Диана Тур»





Волгоградский областной суд сегодня, 12 ноября, отменил постановление Волжского городского суда по делу себжавшего из России в Турцию владельца компании «Диана Тур». Об этом ИА «Высота 102» по итогам заседания сообщила официальный представитель прокуратуры Волгоградской области Оксана Черединина.

Напомним, что постановлением Волжского городского суда от 10 сентября 2024 года уголовное дело по обвинению Махира Налчи по ч. 3 ст. 238 УК РФ – оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц – было возвращено прокурору для устранения препятствий в его рассмотрении судом. Обосновывая свое решение, городской суд указал на якобы нарушенный порядок продления срока предварительного следствия. Кроме того, по мнению судьи Волжского, в материалах дела якобы отсутствуют сведения о непривлечении Налчи к уголовной ответственности за данное деяние на территории иностранного государства, куда он бежал.

– В то же время уголовное дело с утвержденным прокуратурой Волгоградской области обвинительным заключением поступило в Волжский городской суд 17 октября 2023 года, рассматривалось более 10 месяцев и лишь на стадии подготовки к прениям сторон было возвращено прокурору, – напоминает Оксана Черединина.

– При этом в ходе проведенной прокуратурой Волгоградской области проверки материалов уголовного дела на стадии утверждения обвинительного заключения процессуальных нарушений, препятствующих его направлению в суд, не установлено, – уточняет представитель прокуратуры Волгоградской области. – Более того, при необходимости дополнительные сведения могли быть истребованы по ходатайству заинтересованных сторон в рамках судебного следствия. В этой связи постановление Волжского городского суда обжаловано прокуратурой и стороной потерпевших в Волгоградский областной суд.

12 ноября Волгоградский областной суд с учетом мнения прокуратуры региона отменил незаконное постановление суда первой инстанции. Материалы уголовного дела будут направлены на новое судебное рассмотрение в тот же суд, но уже в ином составе.

Напомним, что по версии следствия, с целью извлечения максимальной прибыли Махир Налчи увеличивал количество рейсовых перевозок пассажиров при отсутствии расширения штата водителей. В результате в декабре 2020 года автобус «Волгоград-Москва», принадлежащий компании «Диана Тур», попал в ДТП в Рязанской области. В результате автокатастрофы погибли четыре человека и 18 пострадали. В том числе тяжкие травмы получил 10-летний мальчик, перенесший затем ампутацию конечностей.