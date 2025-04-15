Волгоградское «Динамо» выиграло чемпионат ЮФО и СКФО по баскетболу 

Спорт 15.04.2025 21:44
0
15.04.2025 21:44
Баскетболистки волгоградского «Динамо» стали победительницами чемпионата Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Бело-голубые успешно выступили в «Финале четырех», который прошел в Ессентуках, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Российскую федерацию баскетбола.
Отметим, регулярный сезон чемпионата ЮФО и СКФО прошел в три круга, а его победителем стал СК «Муссон» из Севастополя. Динамовки финишировали вторыми, опередив на один балл «Эльбрус» из Черкесска. Бело-голубым в первом матче «Финала четырех» противостоял как раз «Эльбрус». Волгоградки оставили за собой стартовую четверть (21:11). Затем подопечные Татьяны Астафьевой развили преимущество, выиграв третью четверть еще более крупно (27:9). Итоговый результат поединка оказался разгромным - 72:41 в пользу «Динамо». Лучшим бомбардиром в составе победителей стала Елизавета Хохленкова (21 очко). Ее одноклубница Надежда Лебедева заработала 17 очков в выигрышной битве.
В решающей игре за победу в турнире бело-голубые встретились с клубом «Муссон», который в своем полуфинале одолел «ТриНити» - 98:48. В регулярном чемпионате клуб из Севастополя трижды обыграл волгоградский коллектив. И матч за чемпионство начался непросто для динамовок. По итогам двух четвертей «Муссон» лидировал уверенно - 43:32. В дальнейшем отрыв вырос до 15 очков. Однако волгоградские спортсменки в заключительной четверти переломили ход тяжелого матча и к финальной сирене не только догнали соперниц, но и добились преимущества «плюс восемь» - 79:71. В финале снова блистали Лебедева (19 очков), Хохленкова (17 очков), а также Виктория Бедошвили (16 баллов).
Самым ценным игроком «Финала четырех» признана Надежда Лебедева. В двух проведенных матчах ее средние показатели составили 18,0 очка, 9,5 подбора, 6,5 передачи и 4,0 перехвата. А лучшей разыгрывающей решающего этапа турнира стала Елизавета Хохленкова.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата ЮФО и СКФО «Динамо» стало серебряным призером, уступив в финале соревнований ростовскому «Пересвету-ЮФУ-2». А в марте нынешнего года бело-голубые победили на домашних состязаниях «X турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера России Майзлина Бориса Михайловича» среди женских команд, где приняли участие четыре коллектива из Волгограда, Черкесска и Республики Абхазия.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Волгоградской областной организации Общества «Динамо» (архив)
«Мы подарили праздник Волгограду, и это было взаимно»: участники «Кубка Победы» оценили турнир15.04.2025 06:46
Спорт 15.04.2025 06:46
«Спартак-Волгоград» одержал одну победу в двух матчах полуфинала Суперлиги14.04.2025 20:15
Спорт 14.04.2025 20:15
«Гроза авторитетов?»: волгоградский «Ротор» сыграл вничью с «Черноморцем» в Новороссийске13.04.2025 20:24
Спорт 13.04.2025 20:24
Российской женской сборной по гандболу вручили «Кубок Победы» в Волгограде13.04.2025 18:22
Спорт 13.04.2025 18:22
Волгоградский «Ротор» 13 апреля сыграет в гостях с «Черноморцем»13.04.2025 07:05
Спорт 13.04.2025 07:05
Женская сборная России по гандболу выиграла «Кубок Победы» в Волгограде12.04.2025 17:05
Спорт 12.04.2025 17:05
«Невероятные эмоции!»: участники матча России и Беларуси рассказали о старте в «Кубке Победы»12.04.2025 12:32
Спорт 12.04.2025 12:32
«Мы - братские народы»: сборная России обыграла белорусок в первом матче «Кубка Победы» по гандболу11.04.2025 23:58
Спорт 11.04.2025 23:58
Гандбольные сборные России и Беларуси 11 апреля сыграют на «Динамо Арене»10.04.2025 14:55
Спорт 10.04.2025 14:55
На «Динамо Арене» 16 апреля стартует молодежное первенство России по дзюдо10.04.2025 08:25
Спорт 10.04.2025 08:25
Российские и белорусские гандболистки 11 апреля высадят аллею на Мамаевом кургане09.04.2025 21:39
Спорт 09.04.2025 21:39
«От турнира только восхищение»: в Волгограде финишировал баскетбольный «Кубок Аквариуса»07.04.2025 20:14
Спорт 07.04.2025 20:14
Футболисты «Ротора» разделись после победы над «Торпедо»07.04.2025 14:35
Спорт 07.04.2025 14:35
«Просто лучшие!»: «Ротор» в снегопад обыграл московское «Торпедо»06.04.2025 20:14
Спорт 06.04.2025 20:14
Волгоградский «Ротор» 6 апреля в гостях сыграет с «Торпедо»06.04.2025 06:05
Спорт 06.04.2025 06:05