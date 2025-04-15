Спорт

Волгоградское «Динамо» выиграло чемпионат ЮФО и СКФО по баскетболу 

Спорт 15.04.2025 21:44
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15.04.2025 21:44


Баскетболистки волгоградского «Динамо» стали победительницами чемпионата Южного и Северо-Кавказского федерального округов. Бело-голубые успешно выступили в «Финале четырех», который прошел в Ессентуках, сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на Российскую федерацию баскетбола.
Отметим, регулярный сезон чемпионата ЮФО и СКФО прошел в три круга, а его победителем стал СК «Муссон» из Севастополя. Динамовки финишировали вторыми, опередив на один балл «Эльбрус» из Черкесска. Бело-голубым в первом матче «Финала четырех» противостоял как раз «Эльбрус». Волгоградки оставили за собой стартовую четверть (21:11). Затем подопечные Татьяны Астафьевой развили преимущество, выиграв третью четверть еще более крупно (27:9). Итоговый результат поединка оказался разгромным - 72:41 в пользу «Динамо». Лучшим бомбардиром в составе победителей стала Елизавета Хохленкова (21 очко). Ее одноклубница Надежда Лебедева заработала 17 очков в выигрышной битве.
В решающей игре за победу в турнире бело-голубые встретились с клубом  «Муссон», который в своем полуфинале одолел «ТриНити» - 98:48. В регулярном чемпионате клуб из Севастополя трижды обыграл волгоградский коллектив. И матч за чемпионство начался непросто для динамовок. По итогам двух четвертей «Муссон» лидировал уверенно - 43:32. В дальнейшем отрыв вырос до 15 очков. Однако волгоградские спортсменки в заключительной четверти переломили ход тяжелого матча и к финальной сирене не только догнали соперниц, но и добились преимущества «плюс восемь» - 79:71. В финале снова блистали Лебедева (19 очков), Хохленкова (17 очков), а также Виктория Бедошвили (16 баллов). 
Самым ценным игроком «Финала четырех» признана Надежда Лебедева. В двух проведенных матчах ее средние показатели составили 18,0 очка, 9,5 подбора, 6,5 передачи и 4,0 перехвата. А лучшей разыгрывающей решающего этапа турнира стала Елизавета Хохленкова.
Напомним, в прошлом сезоне чемпионата ЮФО и СКФО «Динамо» стало серебряным призером, уступив в финале соревнований ростовскому «Пересвету-ЮФУ-2». А в марте нынешнего года бело-голубые победили на домашних состязаниях «X турнир по баскетболу памяти заслуженного тренера России Майзлина Бориса Михайловича» среди женских команд, где приняли участие четыре коллектива из Волгограда, Черкесска и Республики Абхазия.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото Волгоградской областной организации Общества «Динамо» (архив)

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