Активность гриппа и вирусов снизилась в Волгоградской области

Здоровье 15.04.2025 09:42
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15.04.2025 09:42
В Волгоградской области снизилась заболеваемость ОРВИ. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на региональное управление Роспотребнадзора, на минувшей неделе количество случаев ОРВИ уменьшилось на 15,5% по сравнению с предыдущей неделей, а за месяц - сократилось в 2,2 раза. Также на 14% снизилось количество госпитализаций.
Уровень заболеваемости COVID-19 продолжает идти на спад – фиксируется менее 0,5 случая на 100 тысяч населения.
Однако по-прежнему в структуре респираторных вирусов выявляют грипп в сочетании с риновирусом, РС-вирусом, метапневмовирусом, коронавирус (HCoV), а также с бактериальными возбудителями.
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