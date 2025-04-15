



Участники международного товарищеского турнира в честь 80-летия Великой Победы «Кубок Победы» по гандболу среди женских сборных, который завершился 13 апреля матчем молодежной российской команды и сборной Беларуси, остались под впечатлением от проведенных соревнований на волгоградской «Динамо Арене», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».

Напомним, «Кубок Победы» завоевала национальная российская сборная под руководством прославленной в прошлом волгоградской гандболистки Людмилы Бодниевой. Наша главная команда в Волгограде выиграла оба матча - 29:21 в битве с Беларусью и 35:25 в противостоянии с российской молодежкой и с четырьмя очками досрочно стала чемпионом. Серебро завоевали юные россиянки. В активе подопечных еще одной именитой волгоградской гандболистки Ольги Акопян - вырванная победа над Беларусью и два балла в турнирной таблице. Команда из братской республики под руководством главного тренера Валерия Певницкого замкнула тройку.





Воспитанница волгоградского гандбола Варвара Семина и белоруска Наталия Василевская - Напфлин оказались в лидерах снайперской гонки «Кубка Победы» - по 12 мячей у обеих. Динамовки Анастасия Шкитина (восемь точных бросков), Софья Васильева (семь результативных попаданий) и Екатерина Долматова (четыре мяча) также внесли свой вклад в итоговый успех главной сборной. Кроме того, за молодежку проявили себя волгоградские юные гандболистки - Арина Прокофьева (три гола) и Валентина Минченко с одним результативным выстрелом.

Главный тренер молодежной сборной России Ольга Акопян после матча со сборной Беларуси поблагодарила свою команду за победный поединок и подвела общие итоги турнира.

- Не все получилось, но главное – положительный результат. Благодарны команде, что сумели вырвать победу. Девчонки все молодцы, бились и старались. Начало игры опять было волнительным, как и в матче с главной сборной России. Первый гол забили только на девятой минуте - не смогли переиграть вратаря, совершили поспешные броски и потери, но при этом очень хорошо сыграли в защите. Команда услышала нашу установку. Настраивались только на выигрыш. Понимали, что легко точно не будет. У Беларуси тоже сильные игроки, хоть они приехали на «Кубок Победы» и не основным составом. Наши гандболистки объединились и были и настоящей командой. Очень рада, что «Кубок Победы» прошел на моей родной земле, в Волгограде. Довольна, что на новой «Динамо Арене» смогли сыграть сборные России. Все равно это международный турнир. Спасибо команде Беларуси, что откликаются на все наши идеи. Болельщики поддерживали здесь все команды, в зале была дружеская атмосфера. Думаю, мы подарили праздник городу, а он ответил нам взаимностью. Хочу поздравить волгоградцев и всю Россию с наступающим праздником победы, - заявила олимпийская чемпионка.





Лучший игрок в составе молодежной сборной России Алена Германова также поделилась эмоциями от матча с Беларусью и высоко оценила атмосферу на «Динамо Арене» в ходе турнира.

- Встреча против Беларуси получилась сложной, но очень интересной. Мы редко выступаем, поэтому победа для нас многое значит. Надеемся, что вскоре мы сможем играть и с другими зарубежными командами. Тренерский штаб говорил, что нам не нужно ничего бояться. Мы подробно разобрали игру сборной Беларуси и проанализировали каждую гандболистку, посмотрели видео, но волнение присутствовало. Я не ожидала, что получу награду лучшего игрока. Думала, что это будет Варвара Семина. Мы с ней даже поспорили по этому поводу. Впервые выступала за сборную в такой атмосфере. Трибуны кричали, поддерживали. Присутствовали и мандраж, и волнение. Нам было очень интересно поиграть с национальными командами. Ощущение, что я побывала где-то на маленьком чемпионате Европы. Эмоции колоссальные, - рассказала 18-летняя гандболистка.

По окончании соревновательной части Анастасия Шкитина получила главный трофей из рук генерального директора Федерации гандбола России и олимпийского чемпиона Льва Воронина. Гандболистки подняли «Кубок Победы» над головой и продемонстрировали его болельщикам на трибунах, которые поддерживали все команды на протяжении трех игровых дней. Церемония награждения подвела черту под ярким турниром, прошедшем в Волгограде на высоком уровне и запомнившимся интересными матчами и теплой атмосферой на «Динамо Арене».

Напомним, перед стартом «Кубка Победы» команды-участники также поучаствовали в памятной акции высадки кленовой аллеи на Мамаевом кургане.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев