Участники международного товарищеского турнира в честь 80-летия Великой Победы «Кубок Победы» по гандболу среди женских сборных, который завершился 13 апреля матчем молодежной российской команды и сборной Беларуси, остались под впечатлением от проведенных соревнований на волгоградской «Динамо Арене», сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на пресс-службу «Динамо-Синары».
Напомним, «Кубок Победы» завоевала национальная российская сборная под руководством прославленной в прошлом волгоградской гандболистки Людмилы Бодниевой. Наша главная команда в Волгограде выиграла оба матча - 29:21 в битве с Беларусью и 35:25 в противостоянии с российской молодежкой и с четырьмя очками досрочно стала чемпионом. Серебро завоевали юные россиянки. В активе подопечных еще одной именитой волгоградской гандболистки Ольги Акопян - вырванная победа над Беларусью и два балла в турнирной таблице. Команда из братской республики под руководством главного тренера Валерия Певницкого замкнула тройку.
Воспитанница волгоградского гандбола Варвара Семина и белоруска Наталия Василевская - Напфлин оказались в лидерах снайперской гонки «Кубка Победы» - по 12 мячей у обеих. Динамовки Анастасия Шкитина (восемь точных бросков), Софья Васильева (семь результативных попаданий) и Екатерина Долматова (четыре мяча) также внесли свой вклад в итоговый успех главной сборной. Кроме того, за молодежку проявили себя волгоградские юные гандболистки - Арина Прокофьева (три гола) и Валентина Минченко с одним результативным выстрелом.
Главный тренер молодежной сборной России Ольга Акопян после матча со сборной Беларуси поблагодарила свою команду за победный поединок и подвела общие итоги турнира.
Лучший игрок в составе молодежной сборной России Алена Германова также поделилась эмоциями от матча с Беларусью и высоко оценила атмосферу на «Динамо Арене» в ходе турнира.
По окончании соревновательной части Анастасия Шкитина получила главный трофей из рук генерального директора Федерации гандбола России и олимпийского чемпиона Льва Воронина. Гандболистки подняли «Кубок Победы» над головой и продемонстрировали его болельщикам на трибунах, которые поддерживали все команды на протяжении трех игровых дней. Церемония награждения подвела черту под ярким турниром, прошедшем в Волгограде на высоком уровне и запомнившимся интересными матчами и теплой атмосферой на «Динамо Арене».
Напомним, перед стартом «Кубка Победы» команды-участники также поучаствовали в памятной акции высадки кленовой аллеи на Мамаевом кургане.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com