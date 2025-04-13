Спорт

Российской женской сборной по гандболу вручили «Кубок Победы» в Волгограде

Спорт 13.04.2025 18:22
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13.04.2025 18:22


Сегодня, 13 апреля, прошел заключительный матч за второе и третье места между молодежной сборной России до 19 лет и главной командой Беларуси по гандболу в рамках «Кубка Победы», посвященного 80-летию победы в Великой Отечественной войне. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», наша молодежка с отрывом в один мяч одолела белорусок – 28:27. И, таким образом, команда известной в прошлом волгоградской спортсменки Ольги Акопян завоевала серебро в международном товарищеском турнире. Сборная Беларуси финишировала третьей. А обладатель «Кубка Победы» определился накануне, когда старшие россиянки обыграли молодежку со счетом 35:25.

Надо сказать, что сегодняшний поединок гандболистки из братской республики начали чуть активнее - и забросили два мяча подряд. Их менее опытным соперницам удалось впервые отличиться только на восьмой минуте после попадания Евы Захаренко. И почти сразу хозяйки сравняли благодаря реализации Алены Баландиной. Игра в дальнейшем шла равная, но россиянок с учетом их юного возраста отличала смелость и уверенность в атакующих действиях. В этой встрече ярко проявила себя и воспитанница волгоградского гандбола Варвара Семина, ставшая одной из главных звездочек на всем домашнем турнире.
Белорускам в первом тайме удавалось некоторое время удерживать небольшое преимущество. Ближе к перерыву россиянки стали постепенно догонять оппоненток. Но все же подшефные Акопян завершили первую половину, уступая в достойной борьбе со счетом 9:10.

Во второй половине противостояния у молодежки получалось уже куда лучше во всех компонентах. Наши перспективные спортсменки перехватили инициативу и не только сравняли, но и стали регулярно лидировать. В определенный момент российские девушки оторвались на расстояние «плюс три», после чего команда Беларуси взяла тайм-аут. Однако минутный перерыв кардинально не изменил ситуацию на площадке. Игроки молодежки показали хорошую реализацию в атаке и во второй половине матча действовали на кураже и быстрее соперниц.
При этом и подопечные Валерия Певницкого не собирались сдаваться и старались догнать россиянок из последних сил. Но на достижение желаемого результата у них не хватило времени. За последнюю минуту белорусским спортсменкам удалось забросить дважды подряд, однако отыграть еще один мяч у них не вышло. 28:27 - итоговая победа молодежной сборной России. Подопечные Ольги Акопян на соревнованиях в Волгограде в обеих встречах против главных сборных России и Беларуси продемонстрировали яркий и динамичный гандбол, показав, что у игроков этой команды есть большой потенциал для дальнейшего развития и пополнения состава уже первой сборной России.

После завершения заключительного матча состоялось награждение участников турнира. Алена Германова стала лучшей по итогам состязаний в составе молодежки, а Ирина Мокат - лучшей в стане национальной команды Беларуси. Гандболистки главной сборной России, которым олимпийский чемпион Лев Воронин вручил «Кубок Победы», подняли его над головой на глазах у ликующих трибун. К слову, благодарные за зрелищный гандбол болельщики так же тепло поддержали и команды, занявшие второе и третье места.

Отметим, по ходу сегодняшнего поединка зрители на «Динамо Арене», среди которых оказались курсанты академии МВД, включали фонарики, кричали заряды в поддержку России и Беларуси и эмоционально реагировали на каждый заброшенный мяч. А ведущий Алексей Жариков выразил надежду, что «Кубок Победы» станет традиционным. И нет сомнений, что трехдневный праздник гандбола в Волгограде удался на славу.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com

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