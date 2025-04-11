Спорт

«И все равно – мы братские народы»: сборная России обыграла белорусок в первом матче «Кубка Победы» по гандболу

Спорт 11.04.2025 23:58
0
11.04.2025 23:58


Сегодня, 11 апреля, на волгоградской «Динамо Арене» стартовал международный гандбольный турнир «Кубок Победы», посвященный 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. В соревнованиях принимают участие основные сборные России, Беларуси, а также молодежная сборная РФ. А утром участники турнира вместе с гандболистками, тренерским штабом и руководством «Динамо-Синары» почтили память погибших на Мамаевом кургане, где заложили кленовую аллею. 


Главный матч турнира между сборными России и Беларуси закончился уверенной победой хозяек – 29:21. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», трибуны в новом спортивном зале оказались полными под завязку. Среди зрителей был замечен и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Болельщики были в предвкушении зрелищного поединка - кто-то даже размахивал белорусским флагом на арене. Кроме того, болельщики откликались на традиционно заводного ведущего Алексея Жарикова, скандируя кричалки и шумно поддерживая обе дружественные команды.


Примечательно, что среди участников соревнований оказались и хорошо знакомые волгоградским поклонникам гандбола спортсменки. Так, за основную сборную России выступают три динамовки - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина. За молодежную команду сыграют две гандболистки из «Динамо-Синары - 2» - 18-летняя Арина Прокофьева и 17-летняя Валентина Минченко, а также бывший игрок «Динамо-Синары», сейчас выступающая за столичный ЦСКА, Варвара Семина.
После торжественной церемонии открытия с патриотическими музыкальными выступлениями, выносом государственных флагов и исполнением гимнов начался поединок между главными сборными России и Беларуси, который не давал заскучать зрителям – ведь на старте противостояния ситуация на площадке менялась то в одну, то в другую сторону.

Сборная Беларуси открыла счет и некоторое время владела небольшим преимуществом. На 8-й минуте Анастасия Шкитина на радость местным трибунам сравняла счет – 4:4. А уже вскоре россиянки впервые вышли вперед в результате попадания Кристины Кожокарь. В середине тайма главный тренер россиянок и известная в прошлом волгоградская гандболистка Людмила Бодниева взяла тайм-аут, чтобы придать импульс подопечным после реализованного семиметрового броска в исполнении белорусской гандболистки Дарьи Авдошко. Оторваться на большое расстояние от соперниц хозяйкам долго не удавалось. Лишь в конце первой половины встречи сборная России увеличила преимущество до трех мячей благодаря реализации волгоградской воспитанницы гандбола Дарьи Стаценко. К перерыву подшефные Людмилы Бодниевой лидировали - 15:12.


 

На старте второй половины Наталья Никитина отличилась дважды подряд и увеличила отрыв. Хозяйки площадки прибавили в оборонительных действиях после перерыва и ярко проявили себя в атаке. Надежно действовали на последнем рубеже и наши голкиперы - Полина Каплина и Анастасия Казьменко. Преимущество россиянок во втором тайме уже не вызывало сомнений - они были быстрее и эффективнее в реализации моментов.


Итоговая победа сборной России со счетом 29:21 является вполне закономерным исходом. При этом и белорусские гандболистки проявили высокую самоотдачу и дали достойный бой хозяйкам. Лучшим бомбардиром в составе победительниц стала Наталья Никитина - семь мячей. Софья Васильева и Анастасия Шкитина по три раза поразили ворота. Екатерина Долматова также внесла свой вклад в викторию, помогая обороне. У белорусок самой результативной оказалась Дарья Вакулич - пять мячей.

Сборная России выиграла первую игру на «Кубке Победы», но главное в этот вечер - чувство настоящего гандбольного праздника и заполненные трибуны на «Динамо Арене». Отметим, болельщики искренне старались поддержать и уступившую команду. Ведь и Россия, и Беларусь – это братские народы, и победа у нас была одна на всех 11 апреля.


В субботу, 12 апреля в 13-00 ч. первая и молодежные сборные России проведут очную встречу. В случае выигрыша команда Людмилы Бодниевой станет чемпионом международного турнира. К слову, главный трофей соревнований «Кубок Победы» был выставлен на всеобщее обозрение в холле арены перед матчем России и Беларуси. Осталось узнать, кто станет первым его обладателем.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com  

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Спорт
10.04.2025 14:55
Спорт 10.04.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Спорт
10.04.2025 08:25
Спорт 10.04.2025 08:25
Комментарии

0
Далее
Спорт
09.04.2025 21:39
Спорт 09.04.2025 21:39
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2025 20:14
Спорт 07.04.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
07.04.2025 14:35
Спорт 07.04.2025 14:35
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2025 20:14
Спорт 06.04.2025 20:14
Комментарии

0
Далее
Спорт
06.04.2025 06:05
Спорт 06.04.2025 06:05
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2025 18:40
Спорт 05.04.2025 18:40
Комментарии

0
Далее
Спорт
05.04.2025 15:20
Спорт 05.04.2025 15:20
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2025 22:04
Спорт 04.04.2025 22:04
Комментарии

0
Далее
Спорт
04.04.2025 12:49
Спорт 04.04.2025 12:49
Комментарии

0
Далее
Спорт
03.04.2025 16:59
Спорт 03.04.2025 16:59
Комментарии

0
Далее
Спорт
02.04.2025 06:30
Спорт 02.04.2025 06:30
Комментарии

0
Далее
Спорт
01.04.2025 21:06
Спорт 01.04.2025 21:06
Комментарии

0
Далее
Спорт
31.03.2025 20:26
Спорт 31.03.2025 20:26
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:58
«И все равно – мы братские народы»: сборная России обыграла белорусок в первом матче «Кубка Победы» по гандболуСмотреть фотографии
22:49
Руины ночного клуба «Ибиса» вспыхнули в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:22
В Волгограде таксист снял со счета рассеянного пассажира 796 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:01
«Рвут провода, портят дома и машины»: в Волгограде жители объездной улицы просят защиты у властейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
Главное — начать? В Городище вслед за пл. Павших Борцов решили благоустроить и братскую могилуСмотреть фотографии
19:40
Суд обязал власти Волжского ликвидировать свалку возле СНТ «Тюльпан»Смотреть фотографии
19:00
В Волгограде СК изучит неторопливое расселение заваливающегося МКДСмотреть фотографии
18:24
ЦБ уточнил условия запрета на снятие наличных волгоградцами в банкоматахСмотреть фотографии
17:54
Начинающая водитель переехала ребенка на переходе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:21
Тише едешь... В Волгограде хотят ограничить скоростной режим для электросамокатовСмотреть фотографии
16:50
Волгоградец с камнем атаковал автобус №61Смотреть фотографии
16:49
Мумию в колодце обнаружили жители Камышина Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде семьи погибших участников СВО освободят от транспортного налогаСмотреть фотографии
16:23
Волгоградские беляши оказались одними из самых дешевых в РоссииСмотреть фотографии
16:04
Андрей Бочаров принял участие в совещании с Дмитрием ПатрушевымСмотреть фотографии
15:40
Следствие отправило в СИЗО убившую волгоградца цыганкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Суд не отпустил из СИЗО на СВО арестованного генерала ПоповаСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде отопительный сезон завершится 14 апреляСмотреть фотографии
15:26
В Волгограде почтили память жертв фашистских концлагерейСмотреть фотографии
14:42
Связь поколений: «Ростелеком» в честь 80-летия Победы высадил деревья на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:39
Власти Волгограда сэкономят на благоустройстве ул. Мира почти 22 млн рублейСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские силовики проверили поезд с мигрантами из ТашкентаСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде побьют рекорд по количеству награждённых знаком «За верность Отечеству»Смотреть фотографии
13:42
Волгоградцам рассказали об актуальных схемах мошенничества с банковскими картамиСмотреть фотографии
13:27
Еще один волгоградский мебельщик-кидала предстал перед судомСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде аварийную трёхэтажку на ул. Армавирской снесут за 11,2 млн рублейСмотреть фотографии
12:58
Гандболистки России и Беларуси заложили кленовую аллею на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:02
Цыганку, убившую из кровной мести волгоградца 41 год назад, поймали под ТамбовомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
МЧС предупредило волгоградцев о морозных выходныхСмотреть фотографии
11:39
Волгоградке грозит четырёхлетний срок за смерть троих приёмных детей и пожилой материСмотреть фотографии
 