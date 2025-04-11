



Сегодня, 11 апреля, на волгоградской «Динамо Арене» стартовал международный гандбольный турнир «Кубок Победы», посвященный 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. В соревнованиях принимают участие основные сборные России, Беларуси, а также молодежная сборная РФ. А утром участники турнира вместе с гандболистками, тренерским штабом и руководством «Динамо-Синары» почтили память погибших на Мамаевом кургане, где заложили кленовую аллею.





Главный матч турнира между сборными России и Беларуси закончился уверенной победой хозяек – 29:21. Как сообщает корреспондент ИА «Высота 102», трибуны в новом спортивном зале оказались полными под завязку. Среди зрителей был замечен и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Болельщики были в предвкушении зрелищного поединка - кто-то даже размахивал белорусским флагом на арене. Кроме того, болельщики откликались на традиционно заводного ведущего Алексея Жарикова, скандируя кричалки и шумно поддерживая обе дружественные команды.







Примечательно, что среди участников соревнований оказались и хорошо знакомые волгоградским поклонникам гандбола спортсменки. Так, за основную сборную России выступают три динамовки - Софья Васильева, Екатерина Долматова и Анастасия Шкитина. За молодежную команду сыграют две гандболистки из «Динамо-Синары - 2» - 18-летняя Арина Прокофьева и 17-летняя Валентина Минченко, а также бывший игрок «Динамо-Синары», сейчас выступающая за столичный ЦСКА, Варвара Семина.

После торжественной церемонии открытия с патриотическими музыкальными выступлениями, выносом государственных флагов и исполнением гимнов начался поединок между главными сборными России и Беларуси, который не давал заскучать зрителям – ведь на старте противостояния ситуация на площадке менялась то в одну, то в другую сторону.

Сборная Беларуси открыла счет и некоторое время владела небольшим преимуществом. На 8-й минуте Анастасия Шкитина на радость местным трибунам сравняла счет – 4:4. А уже вскоре россиянки впервые вышли вперед в результате попадания Кристины Кожокарь. В середине тайма главный тренер россиянок и известная в прошлом волгоградская гандболистка Людмила Бодниева взяла тайм-аут, чтобы придать импульс подопечным после реализованного семиметрового броска в исполнении белорусской гандболистки Дарьи Авдошко. Оторваться на большое расстояние от соперниц хозяйкам долго не удавалось. Лишь в конце первой половины встречи сборная России увеличила преимущество до трех мячей благодаря реализации волгоградской воспитанницы гандбола Дарьи Стаценко. К перерыву подшефные Людмилы Бодниевой лидировали - 15:12.