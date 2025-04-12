Спорт

Женская сборная России по гандболу выиграла «Кубок Победы» в Волгограде  

Спорт 12.04.2025 17:05
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12.04.2025 17:05


Национальная гандбольная команда России сегодня, 12 апреля, стала чемпионом международного турнира «Кубок Победы», посвященного 80-летию победы советского народа в Великой Отечественной войне. Главная женская дружина страны на «Динамо Арене» одолела молодежную сборную России до 19 лет со счетом 35:25, сообщает ИА «Высота 102».
Напомним, первая сборная России накануне, 11 апреля, выиграла у соперниц из Беларуси со счетом 29:21 и оформила задел для итоговой победы на соревнованиях в Волгограде. А молодежная команда сегодня дебютировала на турнире и показала весьма достойную игру в поединке с более опытными соотечественницами.
Отметим, для волгоградской публики данный матч был интересен противостоянием наставников команд - титулованных в прошлом местных гандболисток, а сейчас уже квалифицированных специалистов Людмилы Бодниевой и Ольги Акопян. Кроме того, в обеих сборных выступили сегодня гандболистки команд структуры «Динамо-Синары» - Софья Васильева, Екатерина Долматова, Анастасия Шкитина, Арина Прокофьева и Валентина Минченко. Перед стартом поединка гандболистки и тренеры поздравили игрока молодежки Алену Баландину с сегодняшним днем рождения, подарив юной спортсменке цветы. После исполнения национального гимна встреча началась.
Напомним, Людмила Бодниева на вчерашней пресс-конференции заявила, что матч с молодежкой будет непростым. Так в итоге и получилось. Хотя стартовый отрезок главным фавориткам «Кубка Победы» удался. Софья Васильева, Наталья Никитина и Анастасия Шкитина в быстром отрыве отличились и счет стал 3:0 на исходе пятиминутки. Однако более младшие спортсменки огрызнулись и в ответ отправили те же три мяча подряд, оформив паритет - забросили Ева Захаренко, Валентина Минченко и Александра Промысленко. Более того, в начале второй трети тайма Алена Германова впервые вывела молодежку вперед. 

До заключительного отрезка тайма подшефные Акопян действовали весьма уверенно в атаке и довольно часто им удавалось переигрывать оборону оппоненток. А вот в последние минуты перед перерывом гандболистки молодежной сборной начали уставать и стали допускать необязательные потери. Национальная команда на опыте отправила четыре мяча подряд за авторством Дарьи Стаценко, Виктории Шамановской и Анны Кайнаровой в сетку ворот и по итогам тайма старшие россиянки обеспечили комфортное преимущество - 17:11.
После отдыха и возвращения на площадку молодежка достаточно неожиданно для многих завладела инициативой и в определенный момент сократила отрыв до четырех мячей. Блистала на данном этапе поединка Варвара Семина, отличившаяся несколько раз. К слову, 18-летняя бывшая гандболистка «Динамо-Синары», сейчас выступающая за столичный ЦСКА, перед стартом турнира была отправлена для усиления в молодежку из взрослой сборной. 
Неудачное начало тайма вынудило Людмилу Бодниеву взять тайм-аут. Но и затем молодежная сборная продолжила куражиться в атаке и по итогам реализованного семиметрового штрафного броска в исполнении Семиной отставание «минус семь» нивелировалось со временем - 21:21. Такой расклад наверняка нравился болельщикам на трибунах, которые снова ярко и громко поддерживали играющие команды.
На концовку сил и эмоций подопечным Ольги Акопян уже не хватило. Национальная сборная практически избежала ошибок и добавила в реализации, а также несколько спасений совершила голкипер Анастасия Рябцева. В итоге главная команда страны праздновала ожидаемый успех со счетом 35:25. Но ближайший резерв сборной, несмотря на поражение, проявил себя весьма достойно в противостоянии с более сильной командой. 

Дарья Стаценко оказалась сегодня самой результативной в составе победительниц - шесть мячей. Виктория Шамановская и Анастасия Шкитина отличились по пять раз. Софья Васильева и Екатерина Долматова отметились четырьмя попаданиями. В составе молодежки Варвара Семина настреляла больше всего мячей - восемь. В активе Арины Прокофьевой и Валентины Минченко по одному результативному броску. Наталья Никитина признана лучшим игроком турнира в составе сборной России.
Таким образом, национальная сборная России с двумя викториями и стопроцентным результатом выиграла главный трофей - «Кубок Победы». В заключительном матче соревнований завтра, 13 апреля, молодежная сборная России сыграет с оппонентками из Беларуси в битве за второе итоговое место. Начало встречи на «Динамо Арене» в 14-00 ч.
Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев
Фото: ГК «Динамо-Синара» /vk.com

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