Гандболистки России и Беларуси заложили кленовую аллею на Мамаевом кургане





Сегодня, 11 апреля, в Волгограде женские сборные России и Беларуси, команда «Динамо-Синара» и молодежная сборная России по гандболу перед стартом в международном «Кубке Победы» приняли участие в памятной акции. Как сообщает ИА «Высота 102», спортсменки высадили аллею кленов в честь юбилея Победы Советского народа в Великой Отечественной войне.









Участники памятной акции в интервью корреспонденту ИА «Высота 102» поделились впечатлениями от посещения Мамаева кургана. Главный тренер женской сборной России Людмила Бодниева, известная волгоградская гандболистка, не скрывала радостных эмоций от приезда в Волгоград в качестве наставника национальной сборной.

– Посетить во время турнира Мамаев курган – это безусловно для девочек очень важно. Я была здесь десятки раз, а некоторые из гандболисток здесь впервые. Знаковое место для всей страны. Неподдельные эмоции и чувство гордости. При посещении Волгограда нужно обязательно подниматься на Мамаев курган. Оно так и должно быть. Я давно в Волгограде не играла. Сейчас в качестве тренера очень рада здесь находиться. Мы на «Кубке Победы» выступаем в качестве фаворитов, поэтому ожидания положительные. Думаю, по хорошему гандболу болельщики соскучились. Надеюсь, зрителей будет достаточного много. Мы постараемся их порадовать, – заявила Людмила Бодниева.





Перед высадкой сахаристых кленов представители команд в Зале Воинской Славы на Мамаевом кургане возложили цветы и венок к Вечному огню.









С важной миссией по закладке кленовой аллеи гандболистки справились достаточно быстро, хотя многие спортсменки, по их словам, впервые занимались посадкой деревьев. Отметим, акция прошла в теплой и дружелюбной атмосфере.

– Впервые участвую в подобном мероприятии с командой, очень хорошая акция. Уверена, что на «Кубок Победы» придет много болельщиков. Всегда приятно играть в родных краях. Вчера на тренировке на «Динамо Арене» чувствовалось, что мы дома и со своими людьми рядом. Ожидания от турнира самые приятные и долгожданные. Настраиваемся на победу на соревнованиях. Как и всегда, – подчеркнула игрок «Динамо-Синары» и главной сборной России Екатерина Долматова.

















Воспитанница волгоградского гандбола и игрок молодежной сборной России Варвара Семина, сейчас выступающая за столичный ЦСКА, отметила значение проведения акции памяти, а также поделилась ожиданиями от предстоящих соревнований.

– В честь Великой Победы мы здесь собрались. Спасибо нашим предкам, что живем сейчас с мирным небом над головой. Конечно, и приезд сюда в качестве игрока молодежной сборной России накладывает дополнительный вес. Очень приятно, что устраивают подобные акции памяти. Люблю приезжать сюда, люблю город. У меня тут семья и друзья. Очень была счастлива, когда узнала, что турнир будет именно в Волгограде. И с ЦСКА мы будем играть против «Динамо-Синары» в плей-офф Суперлиги. Всегда волнительно выходить против своих бывших команд. Но это этап жизни. Слежу за «Динамо» по мере возможности, болею, переживаю. На «Кубке Победы» с молодежной сборной играем против более опытных команд. Будем стараться показывать максимум и брать молодостью и азартом, – рассказала 18-летняя талантливая гандболистка.





Главным тренером молодежной сборной России является еще одна известная волгоградская гандболистка Ольга Акопян. А в ее тренерский штаб входит Роман Ляшенко, который также поделился эмоциями от посещения Мамаева кургана.

– Всегда очень трогательно и волнительно подниматься на Мамаев курган. Прекрасно все понимаем, что значит для нашего народа это место, какие события здесь происходили. Даже через 80 лет мы всё равно чувствуем, насколько это сильно. Когда поднимаешься на Мамаев курган, испытываешь волнение и гордость. Понимаешь, сколько здесь солдат отдали жизни и стояли насмерть во имя нас. Ощущения непередаваемые, – отметил Роман Ляшенко.





Первый матч «Кубка Победы» между основными сборными России и Беларуси начнется сегодня, 11 апреля, в 19-00 ч. на «Динамо Арене».





Фото: Геннадий Гуляев для ИА «Высота 102»