Спорт

«Невероятные эмоции!»: участники матча России и Беларуси рассказали о старте в «Кубке Победы» 

Спорт 12.04.2025 12:32
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12.04.2025 12:32


Участники первого матча международного турнира «Кубок Победы» между Россией и Беларусью подвели итоги встречи, которая прошла накануне, 11 апреля, на волгоградской «Динамо Арене» и завершилась в пользу хозяек со счетом 29:21. Тренеры и игроки команд остались довольны атмосферой на матче и культурной программой в городе-герое с посещением Мамаева кургана, сообщает ИА «Высота 102».
Главный тренер сборной России Людмила Бодниева рассказала об особых эмоциях от игры в Волгограде.
- Очень довольны результатом, но не очень довольны качеством игры. Для меня было волнительно и приятно играть в Волгограде. Очень классно. Такое количество зрителей не может не радовать. Играли мы не в оптимальном составе, как и Беларусь. Многие вещи не получились. Может быть, не хватило каких-то дополнительных эмоций. Много непозволительного брака допустили. Результат все равно положительный. С молодежной сборной в субботу ожидаем тяжелую игру. Динамовки Долматова, Васильева и Шкитина подверглись ротации. У нас на каждой позиции по три игрока, поэтому хотелось разделить время поровну, - отметила известная в прошлом волгоградская гандболистка.
Самая результативная в матче в составе сборной России Наталья Никитина, забросившая семь мячей, оценила поддержку болельщиков.
- Хочу поблагодарить команду Беларусь за хорошую игру. Они оказали достойное сопротивление. Атмосфера на «Динамо Арене» очень крутая. Спасибо болельщикам. Заряжает, когда тебя поддерживают полные трибуны. Хочется играть еще лучше. Нам нужна игровая практика со сборными. Спасибо и за матчи с Беларусью. Опыт какой-никакой. Что касается посещения Мамаева кургана, то я была там очень давно и быстро. От посещения на этот раз со сборной невероятные эмоции. Очень сильное место. Интересно будет вернуться и посмотреть на выросшее дерево, - заявила Наталья.

Наставник сборной Беларуси Валерий Певницкий остался доволен игрой своих подопечных и высоко оценил уровень российской национальной команды.
- Рады приглашению и любой встрече с вашей командой. Сегодня я просил молодых игроков, которых очень много у нас, просто сыграть в свою силу. Показать все, что они умеют. Уровень сборной России качественный. Рад, что мы не растерялись. После поединков с россиянками нам будет легче противостоять другим соперникам. Думаю, Россия со временем вернет позиции в мировом гандболе после возвращения на международную арену. По окончании игры в Волгограде ваши болельщики поддержали нашу команду хорошими словами. Это дорогого стоит. На фан-секторе «Динамо-Синары» кто-то за Беларусь болел. Девочки отблагодарили болельщиков за поддержку. Спасибо вашей прессе за освещение гандбола и за этот турнир, - отметил Валерий Петрович.
Самая результативная в составе сборной Беларуси Дарья Вакулич, отметившаяся пятью попаданиями, осталась под впечатлением от посещения Мамаева кургана перед стартом турнира.
- Благодарны за приглашение на «Кубок Победы». Особенным моментом стало посещение Мамаева кургана. Мы возложили цветы, отдали дань памяти  нашим защитникам во времена Великой Отечественной войны. Участие в акции высадки деревьев на склоне мемориала также оказалось особенным событием. Мы сделали важное дело. Возможно, когда-нибудь и наши дети увидят эти деревья, - подчеркнула белорусская спортсменка.
Сегодня, 12 апреля, в 13-00 ч. на «Динамо Арене» пройдет второй матч «Кубка Победы» между первой и молодежной сборными России. В прямом эфире встречу покажут телеканалы «Матч! Страна», «Матч! Планета» и «Матч! Игра» и сайт Федерации гандбола России.
Фото Геннадия Гуляева V102.RU

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