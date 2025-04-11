Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор таксисту по фамилии Алиев, который воспользовался рассеянностью пассажира и обокрал его на 796 тысяч рублей. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, волгоградец оставил в такси свой мобильный телефон и банковскую карту, которые нашел таксист после выполнения заказа.

- Используя мобильное приложение, подсудимый осуществил незаконный доступ к личному кабинету владельца карты, после чего произвел оформление кредитных заявок, - рассказали в суде.

Затем Алиев снял эти деньги, добравшись до банкомата в целях конспирации на попутном транспорте. На суде он признал вину и раскаялся.

Приговором суда таксисту назначено 1,5 года в колонии общего режима. По иску потерпевшего с него также взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.