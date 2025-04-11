Расследования

В Волгограде таксист снял со счета рассеянного пассажира 796 тыс. рублей

Расследования 11.04.2025 21:22
0
11.04.2025 21:22


Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор таксисту по фамилии Алиев, который воспользовался рассеянностью пассажира и обокрал его на 796 тысяч рублей. Как сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов региона, волгоградец оставил в такси свой мобильный телефон и банковскую карту, которые нашел таксист после выполнения заказа.

- Используя мобильное приложение, подсудимый осуществил незаконный доступ к личному кабинету владельца карты, после чего произвел оформление кредитных заявок, - рассказали в суде. 

Затем Алиев снял эти деньги, добравшись до банкомата в целях конспирации на попутном транспорте. На суде он признал вину и раскаялся.

Приговором суда таксисту назначено 1,5 года в колонии общего режима. По иску потерпевшего с него также взыскана сумма причиненного ущерба.

Приговор вступил в законную силу.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
11.04.2025 16:49
Расследования 11.04.2025 16:49
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 16:04
Расследования 11.04.2025 16:04
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 15:40
Расследования 11.04.2025 15:40
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 15:35
Расследования 11.04.2025 15:35
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 13:27
Расследования 11.04.2025 13:27
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 12:02
Расследования 11.04.2025 12:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 11:39
Расследования 11.04.2025 11:39
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 10:24
Расследования 11.04.2025 10:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
11.04.2025 10:02
Расследования 11.04.2025 10:02
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 14:55
Расследования 10.04.2025 14:55
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 14:06
Расследования 10.04.2025 14:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 12:31
Расследования 10.04.2025 12:31
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 11:45
Расследования 10.04.2025 11:45
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 10:58
Расследования 10.04.2025 10:58
Комментарии

0
Далее
Расследования
10.04.2025 08:39
Расследования 10.04.2025 08:39
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

23:58
«И все равно – мы братские народы»: сборная России обыграла белорусок в первом матче «Кубка Победы» по гандболуСмотреть фотографии
22:49
Руины ночного клуба «Ибиса» вспыхнули в центре ВолгоградаСмотреть фотографииCмотреть видео
21:22
В Волгограде таксист снял со счета рассеянного пассажира 796 тыс. рублейСмотреть фотографии
21:01
«Рвут провода, портят дома и машины»: в Волгограде жители объездной улицы просят защиты у властейСмотреть фотографииCмотреть видео
20:26
Главное — начать? В Городище вслед за пл. Павших Борцов решили благоустроить и братскую могилуСмотреть фотографии
19:40
Суд обязал власти Волжского ликвидировать свалку возле СНТ «Тюльпан»Смотреть фотографии
19:00
В Волгограде СК изучит неторопливое расселение заваливающегося МКДСмотреть фотографии
18:24
ЦБ уточнил условия запрета на снятие наличных волгоградцами в банкоматахСмотреть фотографии
17:54
Начинающая водитель переехала ребенка на переходе под ВолгоградомСмотреть фотографии
17:21
Тише едешь... В Волгограде хотят ограничить скоростной режим для электросамокатовСмотреть фотографии
16:50
Волгоградец с камнем атаковал автобус №61Смотреть фотографии
16:49
Мумию в колодце обнаружили жители Камышина Волгоградской областиСмотреть фотографии
16:34
В Волгограде семьи погибших участников СВО освободят от транспортного налогаСмотреть фотографии
16:23
Волгоградские беляши оказались одними из самых дешевых в РоссииСмотреть фотографии
16:04
Андрей Бочаров принял участие в совещании с Дмитрием ПатрушевымСмотреть фотографии
15:40
Следствие отправило в СИЗО убившую волгоградца цыганкуСмотреть фотографииCмотреть видео
15:35
Суд не отпустил из СИЗО на СВО арестованного генерала ПоповаСмотреть фотографии
15:33
В Волгограде отопительный сезон завершится 14 апреляСмотреть фотографии
15:26
В Волгограде почтили память жертв фашистских концлагерейСмотреть фотографии
14:42
Связь поколений: «Ростелеком» в честь 80-летия Победы высадил деревья на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
14:39
Власти Волгограда сэкономят на благоустройстве ул. Мира почти 22 млн рублейСмотреть фотографии
14:26
Волгоградские силовики проверили поезд с мигрантами из ТашкентаСмотреть фотографии
14:18
В Волгограде побьют рекорд по количеству награждённых знаком «За верность Отечеству»Смотреть фотографии
13:42
Волгоградцам рассказали об актуальных схемах мошенничества с банковскими картамиСмотреть фотографии
13:27
Еще один волгоградский мебельщик-кидала предстал перед судомСмотреть фотографии
13:27
В Волгограде аварийную трёхэтажку на ул. Армавирской снесут за 11,2 млн рублейСмотреть фотографии
12:58
Гандболистки России и Беларуси заложили кленовую аллею на Мамаевом курганеСмотреть фотографии
12:02
Цыганку, убившую из кровной мести волгоградца 41 год назад, поймали под ТамбовомСмотреть фотографииCмотреть видео
11:55
МЧС предупредило волгоградцев о морозных выходныхСмотреть фотографии
11:39
Волгоградке грозит четырёхлетний срок за смерть троих приёмных детей и пожилой материСмотреть фотографии
 