Расследования

Волгоградке грозит четырёхлетний срок за смерть троих приёмных детей и пожилой матери

Расследования 11.04.2025 11:39
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11.04.2025 11:39


В Волгограде прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении 52-летней женщины. Как сообщает ИА «Высота 102», по версии следствия легкомысленность волгоградки привела к гибели сразу троих детей, которых она ранее взяла из детдома.

- 25 января 2025 года обвиняемая ушла на работу, оставив в квартире взятых под опеку двух 4-летних девочек и 5-летнего мальчика, а также свою 78-летнюю мать. При этом женщина не убрала в недоступное для детей место свою зажигалку, впоследствии малыши воспользовались зажигалкой, что привело к возгоранию в квартире, гибели малолетних детей и матери обвиняемой, - рассказали журналистам в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области.

После трагедии следователям удалось выяснить, что пожару предшествовало другое ЧП. Небрежное отношение 52-летней волгоградки ранее уже приводило к тому, что дети поджигали мебель в квартире. Тогда серьёзные последствия всё же удалось предотвратить, однако мать так и не сделала никаких выводов.

Отметим, свою вину обвиняемая не признаёт. Точку в произошедшем теперь предстоит поставить Тракторозаводскому районному суду. За причинение смерти по неосторожности двум и более лицам волгоградке грозит до 4 лет тюрьмы.

Фото из архива ИА «Высота 102»

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