Расследования 31.03.2025 09:57
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31.03.2025 09:57
В Волгограде завершено расследование уголовного дела о гибели трёх малолетних детей и пожилой женщины в результате пожара. Как сообщили ИА «Высота 102» в СУ СК по Волгоградской области, трагедия произошла 25 января в одной из квартир в девятиэтажке на улице Героев Тулы.
По версии следствия, 51-летняя волгоградка оставила троих приемных детей - четырехлетних девочек-близняшек и пятилетнего мальчика со своей 78-летней матерью. Малыши нашли зажигалку и стали с ней играть на втором ярусе кровати. В результате двое детей и бабушка погибли на месте пожара. Третий ребенок скончался на следующий день в реанимации. Несчастные отравились угарным газом.
Кроме троих приемных детей у обвиняемой есть еще родная 13-летняя дочь, которой во время пожара в квартире не было. Мать приемных детей была лишена родительских прав и находится в местах лишения свободы.
Дело готовят к передаче в суд. Женщина обвиняется в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум или более лицам).
Напомним, редакция ИА «Высота 102» рассказывало о трагедии, унесшей жизни троих детей.
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