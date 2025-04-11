Штраф и лишение прав: под Волгоградом наказали водителя, утопившего «Ниву» в реке

В Волгоградской области наказали водителя, который удирал от полицейских и утопил автомобиль «Нива» в реке Бузулук, сообщили V102.RU в объединенной пресс-службе судов Волгоградской области.

Постановлением мирового судьи судебного участка № 39 Новоаннинского судебного района водителя признали виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ (Невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения).

- Ему назначено наказание в виде административного штрафа в размере 45 000 рублей с лишением права управления транспортными средствами на срок 1 год 6 месяцев, - сообщили в пресс-службе.

Напомним, что 14 марта этого года 38-летний водитель «Нивы» в станице Филоновской, проигнорировав требования полицейских, попытался скрыться от полицейских.Прямо на автомобиле он заехал на тонкий лед реки Бузулук и провалился. Мужчина сумел выбраться и убежал, а машина ушла на дно.

Судом установлено, что мужчина 14 марта приехал в станицу Филоновскую к своему другу, где оба выпивали до 23:00. Потом он сел за руль и поехал домой. Двигаясь по переулку Школьный он увидел в зеркало заднего вида проблесковые маячки автомобиля ГАИ. Испугавшись преследования, водитель направился в сторону реки, которую хотел переехать по льду. Однако автомобиль провалился, но мужчина смог выбраться через боковое стекло. Он добрался вплавь до берега и через лес проследовал домой, где переоделся. Потом беглец вернулся к другу, которому сообщил, что у него угнали машину. Мужчины продолжили выпивать. Когда фигурант домой, то его задержали сотрудники полиции. Они предложили ему пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения, но он отказался.

На суде мужчина признал вину, пояснив, что убегал от полиции, так как боялся привлечения к административной ответственности.

Скриншот видео ГУ МВД по Волгоградской области