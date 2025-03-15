Расследования

Под Волгоградом задержали водителя, нырнувшего вместе с машиной в реку

Расследования 15.03.2025 12:10
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15.03.2025 12:10




 
Полицейские Новоаннинского района задержали водителя, который накануне, убегая от машины ДПС, утопил свой автомобиль в реке. Как сообщили ИА «Высота 102» в ГУ МВД по Волгоградской области, 38-летнего местного жителя доставили в отдел полиции. На него составлены административные протоколы.
Напомним, происшествие случилось поздно вечером 14 марта. В станице Филоновская был замечен автомобиль, водитель которого нарушал правила дорожного движения. Однако на требования полицейских водитель не остановился и попытался скрыться. В процессе погони его «Нива» выехала на тонкий лед реки Бузулук и провалилась. Сам водитель сумел выбраться и убежать.
Видео ГУ МВД по Волгоградской области

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