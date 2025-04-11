



В Волгоградской области власти объявили о подготовке к капитальному ремонту сразу двух региональных трасс. Как сообщает ИА «Высота 102», обновлены должны быть 4 километра дороги «Новониколаевский – Урюпинск – Нехаевская – Краснополье – Манино» в Нехаевском районе, а также 5 километров дороги «Самойловка – Елань – Преображенская – Новоаннинский – Алексеевская – Кругловка – Шумилинская» в Еланском районе.

Обе трассы связывают регион с соседними областями и давно нуждались в ремонте. В Нехаевском районе работы развернутся на участке трассы на границе Захопёрского и Тишанского сельского поселения. В Еланском будет приведён в порядок участок дороги в границах 13-го и 18-го километров.

В рамках капитального ремонта специалистам предстоит демонтировать старое асфальтовое покрытие, укрепить основание проезжей части щебнем на наиболее повреждённых участках и уложить новое полотно. Отдельно проектом предусмотрена замена водопропускных труб, установка знаков и разметки.

После завершения работ специалисты должны обеспечить гарантийное обслуживание асфальтового покрытия в течение 6 лет.

Отметим, ремонт на обоих трассах должен завершиться к 1 октября 2025 года. На эти цели из бюджета выделено 253 млн рублей. Подрядчик будет отобран по итогу открытого аукциона в течение нескольких недель.

Фото из архива ИА «Высота 102»