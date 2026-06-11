Угроза налета беспилотников нависла над Волгоградской областью





Накануне праздничных выходных в Волгоградской области объявили режим беспилотной опасности.

О возможной атаке дронов горожанам сообщили в 22:52. Жителям в очередной раз напомнили правила безопасности, попросив по возможности оставаться в комнатах без окон, не пользоваться лифтами и с осторожностью находиться на открытых участках улиц.

Напомним, что при объявлении ракетной опасности в городе поручили открывать все подвалы. Ответственность за это возложили на сотрудников управляющих компаний.

Фото Андрея Поручаева