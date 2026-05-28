Под Волгоградом возведут трассу с шестью мостами за 13 млрд рублей





В Волгоградской области финиширует подготовка к продолжению строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму. Региональный комитет транспорта объявил о поиске подрядной организации, готовой реализовать второй, третий и четвёртый пусковые комплексы новой дороги протяжённостью 9,7 км в границах уже выполненного строительства, а также ериков Верблюд и Судомойка.

Несмотря на относительно небольшую протяжённость, подрядчику предстоит построить возвести здесь шесть мостовых сооружений. В том числе и полукилометровый мост через ерики Верблюд и Судомойка.

Новая трасса и вся создаваемая инфраструктура будет рассчитана на скоростной режим до 120 км/ч. Специалистами запроектирована на всём протяжении дороги четырёхполосная проезжая часть. Направления движения будут разведены пятиметровой разделительной полосой. На всём протяжении трассу окружат барьерными ограждениями, а вблизи населённых пунктов – современными акустическими экранами.

Проезжая часть также будет оборудована уличным освещением, системами видеонаблюдения, автоматизированного мониторинга дорожной обстановки, а также ливневой канализацией. На подъезде к шестому километру трассы специалисты обустроят площадки для отдыха водителей.

На производство работ из бюджета выделено 13 млрд рублей. Участок трассы должен быть сдан до 15 ноября 2031 года. Подрядчика отберут по итогу открытого аукциона в течение трёх ближайших недель. По контракту компания обязана будет выполнить не менее 25% запланированных работ без привлечения субподрядных организаций, а также предоставить гарантию на верхний слой дорожного полотна – не менее 6 лет, а на некоторые инфраструктурные объекты – не менее 10 лет.

Напомним, судьбоносное для региона решение о возможности строительства скоростной магистрали в Среднеахтубинском районе региона Министерство природных ресурсов и экологии РФ приняло в июне 2021 года. Тогда ведомство одобрило изменения в постановление Волгоградской области о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Внесенные коррективы позволили начать строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу. Прошло несколько лет и в августе 2024-го уже возведенный участок трассы лично проинспектировал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

