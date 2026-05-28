Главное

АО «ВОЭ» установит тысячи современных приборов учета для стабильного энергоснабжения Волгоградской области Модернизация и дизайн: как новый трамвай стал стильным символом молодого Волгограда Бастрыкин поручил забрать в СК материалы по скандальной криптоферме экс-мэра Волгограда Катите чемоданы: парковку и движение у вокзала «Волгоград-1» кардинально изменят за 71 млн рублей «Законные меры мы примем»: Бочаров отчитал подрядчика на площадке долгостроя в Камышине

Актуально

Власти Волгограда на пятой волне сделают платной парковку в Ворошиловском районе: список улиц

Лучшее, конечно, впереди: сотни выпускников отметили Последний звонок в центре Волгограда

«Нас травят ради криптомиллионов»: жители Кременской просят у Бастрыкина защиты от майнинг-фермы экс-мэра Волгограда

Федеральные новости

Федеральные новости
 В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%
Годовая инфляция в России за неделю замедлилась с 5,36% до 5,33% по сравнению с предыдущей неделей. Об этом сообщило Минэкономразвития 27 мая.  В сегменте продовольственных товаров продолжается снижение цен....
Федеральные новости
 В Саратове стартует процесс по делу экс-министра ЖКХ Мигачева
В Саратове стартует судебный процесс по уголовному делу в отношении бывшего зампреда правительства Саратовской области Павла Мигачева. Как сообщает ИА «СарИнформ», материалы уже переданы прокуратурой судье. Бывшего чиновника обвиняют...
Транспорт

Под Волгоградом возведут трассу с шестью мостами за 13 млрд рублей

Транспорт 28.05.2026 14:54
0
28.05.2026 14:54


В Волгоградской области финиширует подготовка к продолжению строительства трассы через Волго-Ахтубинскую пойму. Региональный комитет транспорта объявил о поиске подрядной организации, готовой реализовать второй, третий и четвёртый пусковые комплексы новой дороги протяжённостью 9,7 км в границах уже выполненного строительства, а также ериков Верблюд и Судомойка.

Несмотря на относительно небольшую протяжённость, подрядчику предстоит построить возвести здесь шесть мостовых сооружений. В том числе и полукилометровый мост через ерики Верблюд и Судомойка.

Новая трасса и вся создаваемая инфраструктура будет рассчитана на скоростной режим до 120 км/ч. Специалистами запроектирована на всём протяжении дороги четырёхполосная проезжая часть. Направления движения будут разведены пятиметровой разделительной полосой. На всём протяжении трассу окружат барьерными ограждениями, а вблизи населённых пунктов – современными акустическими экранами.

Проезжая часть также будет оборудована уличным освещением, системами видеонаблюдения, автоматизированного мониторинга дорожной обстановки, а также ливневой канализацией. На подъезде к шестому километру трассы специалисты обустроят площадки для отдыха водителей.

На производство работ из бюджета выделено 13 млрд рублей. Участок трассы должен быть сдан до 15 ноября 2031 года. Подрядчика отберут по итогу открытого аукциона в течение трёх ближайших недель. По контракту компания обязана будет выполнить не менее 25% запланированных работ без привлечения субподрядных организаций, а также предоставить гарантию на верхний слой дорожного полотна – не менее 6 лет, а на некоторые инфраструктурные объекты – не менее 10 лет.

Напомним, судьбоносное для региона решение о возможности строительства скоростной магистрали в Среднеахтубинском районе региона Министерство природных ресурсов и экологии РФ приняло в июне 2021 года. Тогда ведомство одобрило изменения в постановление Волгоградской области о природном парке «Волго-Ахтубинская пойма». Внесенные коррективы позволили начать строительство Третьего пускового комплекса моста через Волгу. Прошло несколько лет и в августе 2024-го уже возведенный участок трассы лично проинспектировал министр транспорта РФ Роман Старовойт.

Фото из архива ИА «Высота 102»

Материал опубликован в рамках спецпроекта ИА «Высота 102» «Развитие Волгограда и области»

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Транспорт
28.05.2026 14:54
Транспорт 28.05.2026 14:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
26.05.2026 15:54
Транспорт 26.05.2026 15:54
Комментарии

0
Далее
Транспорт
23.05.2026 14:06
Транспорт 23.05.2026 14:06
Комментарии

0
Далее
Транспорт
20.05.2026 12:26
Транспорт 20.05.2026 12:26
Комментарии

0
Далее
Транспорт
18.05.2026 20:29
Транспорт 18.05.2026 20:29
Комментарии

0
Далее
Транспорт
16.05.2026 11:10
Транспорт 16.05.2026 11:10
Комментарии

0
Далее
Транспорт
13.05.2026 17:47
Транспорт 13.05.2026 17:47
Комментарии

0
Далее
Транспорт
12.05.2026 16:49
Транспорт 12.05.2026 16:49
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2026 19:11
Транспорт 11.05.2026 19:11
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2026 09:46
Транспорт 11.05.2026 09:46
Комментарии

0
Далее
Транспорт
11.05.2026 08:41
Транспорт 11.05.2026 08:41
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.05.2026 13:33
Транспорт 08.05.2026 13:33
Комментарии

0
Далее
Транспорт
08.05.2026 10:15
Транспорт 08.05.2026 10:15
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.05.2026 18:36
Транспорт 05.05.2026 18:36
Комментарии

0
Далее
Транспорт
05.05.2026 13:37
Транспорт 05.05.2026 13:37
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

17:21
Волгоград стал площадкой для обсуждения партнерства НКО, бизнеса и государстваСмотреть фотографии
17:10
«Новым фермерам» под Волгоградом не удалось отобрать землю у матери погибшего на СВОСмотреть фотографии
17:01
Под Волгоградом компанию оштрафовали за неудавшуюся аферу с электроэнергиейСмотреть фотографии
16:58
Иван Литвенок подписал новый трёхлетний контракт с СК «Ротор»Смотреть фотографии
16:11
Подпольный цех с мешками табака накрыли полицейские под ВолгоградомСмотреть фотографииCмотреть видео
16:00
Бочаров рассказал Устинову о благоустройстве ул. Дзержинского с вековой историейСмотреть фотографии
15:15
День пограничника и 108-летие УФСБ отмечают в Волгограде: фоторепортаж ИА «Высота 102»Смотреть фотографии
14:57
Камиль Ларин и Валерий Карпин пригласили на большой футбол в Волгограде: видеоСмотреть фотографииCмотреть видео
14:54
Под Волгоградом возведут трассу с шестью мостами за 13 млрд рублейСмотреть фотографии
14:35
Под Волгоградом свиноферма завалила «пахучими» отходами 1500 кв.м. землиСмотреть фотографии
13:06
Южане рассказали, что хотят получать зарплату раз в неделюСмотреть фотографии
13:01
В Волгограде облдума утвердила заградительные штрафы для владельцев электросамокатовСмотреть фотографии
12:51
Волгоград отмечает День пограничникаСмотреть фотографии
12:48
РФС ищет футбольные таланты в Волгоградской областиСмотреть фотографииCмотреть видео
12:00
Чекисты отмечают 108-летие волгоградского Управления ФСБ РоссииСмотреть фотографии
11:51
«Ошибки были. Понимание достигнуто»: накануне эфира Соловьёва в школе Камышина побывали чиновники и депутатыСмотреть фотографииCмотреть видео
11:48
Волгоградские волонтёры привезли ветеринарный госпиталь на ДонбассСмотреть фотографии
11:09
В Волгограде закрылась траттория Rimini на ул. КалининаСмотреть фотографии
10:21
Под Волгоградом экс-главврача ЦРБ осудили на 4 года за получение взятокСмотреть фотографии
10:00
Цены на квартиры в Ростове обогнали стоимость жилья в ЕгиптеСмотреть фотографии
09:52
Чтобы отпуск не стал мрачным: волгоградцам напомнили о долгах за светСмотреть фотографии
09:38
В России годовая инфляция замедлилась до 5,33%Смотреть фотографии
09:36
В Волгограде КНС перевели на автономный режим после модернизацииСмотреть фотографии
09:05
Волгоградец с силой ударил ногой пенсионерку за просьбу уступить местоСмотреть фотографииCмотреть видео
08:33
В Волгоградской области резко подорожали визиты к стоматологуСмотреть фотографии
08:25
В Волгограде потушили условный пожар в депоСмотреть фотографии
08:00
Квартира или банковский вклад? Экономист рассказала, как выгоднее всего копить деньгиСмотреть фотографии
07:35
Над территорией России уничтожили 62 беспилотника ВСУСмотреть фотографии
07:18
0:4 – «Ротор‑2» накрыло «Волной»Смотреть фотографии
07:08
В Волгограде дрогнули цены на огурцы и помидоры: сколько они стоят сейчас?Смотреть фотографии
 