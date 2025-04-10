Волгоградские силовики скрутили двоих москвичей за кражу выплат у участника СВО

Полицейские Волгоградской области задержали двоих аферистов из Подмосковья, которые обманом украли 3 миллиона рублей у раненого участника СВО. Как сообщили V102.RU в ГУ МВД России по региону, операция была проведена совместно с сотрудниками уголовного розыска из Москвы при поддержке бойцов СОБР Росгвардии.





Установлено, что злоумышленники связались с раненым участником СВО, который проходит лечение, и предложили улучшить качество мобильной связи. Ему прислали ссылку, перейдя по которой военнослужащий установил на свой смартфон приложение для удаленного доступа.

- Таким образом злоумышленники получили возможность через онлайн-сервис банка похитить со счета мужчины 3 миллиона рублей, - сообщили в Главке.

В ходе обыска у подозреваемых изъято несколько десятков банковских карт, средства связи и другие предметы, имеющие доказательственное значение.

Оперативники выяснили, что аферисты переводили украденные деньги в криптовалюту и направляли на счета сообщников.

Возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 158 УК РФ. Подозреваемые заключены под стражу.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области