Расследования

В Волгоградской области перед Пасхой подешевели яйца

Расследования 10.04.2025 08:39
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10.04.2025 08:39


Резкое подорожание овощей из так называемого борщевого набора произошло в последние дни в Волгоградской области. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на данные Волгоградстата, больше всего подорожал картофель. Рост стоимости популярного продукта питания составил 12,92% (79,28 рубля). Цена на морковь увеличилась  за неделю на 11,47% (43,86 рубля за килограмм).
Не устояла перед подорожанием и капуста. Теперь она стоит в среднем 53,5 рубля и подорожала за неделю на 7,44%. Стоимость лука увеличилась на 3,42% - до 51,63 рубля. Свекла поднялась в цене на 5,25% (53,35 рубля). 
А вот куры подешевели на прошедшей неделе на 3,4%. Килограмм курятины стоит теперь в среднем 190,86 рубля. Яйца «послушались» предупреждения ФАС, где заявили о недопустимости роста цен на этот продукт,  и стали стоить меньше почти на 3%, впервые за последнее время,  упав в цене ниже отметки в 100 рублей (98,39 рубля за десяток). И это, несмотря на приближающуюся Пасху, перед которой этот продукт питания традиционно дорожал. 
Фото V102.RU

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