Экономика

Цены на яйца в волгоградских магазинах взяли на контроль перед Пасхой

Экономика 07.04.2025 14:37
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07.04.2025 14:37


В ФАС РФ предупредили продавцов о необходимости добросовестного рыночного поведения в период повышенного спроса перед Пасхой. Как сообщает ИА «Высота 102» со ссылкой на антимонопольное ведомство, которое проводит мониторинг цен продуктов питания, в том числе яиц, в течение года стоимость этого продукта менялась, в том числе из-за сезонных факторов, одним из которых является повышение спроса в преддверии Пасхи. 
В связи с этим антимонопольное ведомство обратило внимание участников рынка на недопустимость необоснованного повышения цен на куриные яйца и другие продовольственные товары, пользующиеся повышенным потребительским спросом перед этим праздником, в том числе кондитерские изделия, сливочное масло и т.д..
При обнаружении признаков недобросовестных действий ведомство будет принимать меры реагирования. Также ФАС России рекомендует торговым сетям в случае снижения отпускных цен поставщиками указанных выше продовольственных товаров транслировать это снижение конечным потребителям.
Между тем, в Волгоградской области по данным Волгоградстата на конец марта, роста цен на яйца не зафиксировано. Средняя стоимость десятка яиц даже снизилась на 1,8%, как утверждают в ведомстве, до 101,29 рубля. 

Фото V102.RU

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