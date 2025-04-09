Транспорт

В Волгограде с 11 апреля запустят 12 дачных автобусов

Транспорт 09.04.2025 10:25
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09.04.2025 10:25


11 апреля в Волгограде возобновят работу 12 муниципальных дачных маршрутов. Как сообщает ИА «Высота 102», в рейс выйдут автобусы №№ 7, 32, 45, 48, 50э, 53э, 54э, 56э, 57э, 58э, 60э, 99. В общей сложности для обеспечения бесперебойного сообщения с СНТ будет задействовано 19 единиц подвижного состава.

- Схемы движения по всем 12 дачным маршрутам, обеспечивающим подвоз горожан к 14 СНТ в разных районах города, остаются привычными для волгоградцев. На всех маршрутах для пассажиров продолжат действовать льготные и общегражданские проездные, транспортная карта «Волна», также оплатить проезд можно будет банковскими картами и наличными средствами, - подчеркнули в пресс-службе мэрии.

Отметим, по информации властей, все сезонные маршруты будут обслуживаться перевозчиком МУП «Метроэлектротранс» по такому же расписанию, как и в предыдущие годы. До мая по большинству направлений подвижной состав будет работать по средам, пятницам и выходным дням. С 1 мая традиционно дачников ожидает увеличение количества рейсов.

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