Расследования

Приговор за госизмену Никите Журавелю оставили без изменений

Расследования 08.04.2025 21:01
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08.04.2025 21:01


Третий апелляционный суд в Сочи оставил без изменений приговор бывшему студенту волгоградского вуза Никите Журавелю, который был осужден в конце ноября прошлого года за госизмену к 13 годам и 6 месяцам лишения свободы. Об этом, как передает V102.RU, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката осужденного Андрея Сабинина.

Приговор Журавелю вступил в законную силу.

Напомним, что ранее судебный процесс проходил в Волгоградском областном суде, куда Журавеля, осужденного уже за сожжение Корана, доставили из Грозного.

По совокупности преступлений ему в итоге назначили 14 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с последующим ограничением свободы на срок 1 год.

Следствием и судом было установлено, что Журавель в 2023 году передал спецслужбам Украины видеозаписи железнодорожного состава, перевозившего военную технику ВС России, а также записи с пролетающими самолетами военного назначения. Также осужденный передал сообщникам данные о передвижении служебного автомобиля одной из воинских частей Министерства обороны России.

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