Экология

Суд обязал чистильщика реки Медведица поднять затонувший земснаряд

Экология 31.03.2025 15:34
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31.03.2025 15:34


Кумылженский районный суд обязал компанию, которая занималась расчисткой реки Медведица, поднять затонувший земснаряд. Как сообщили ИА «Высота 102» в пресс-службе прокуратуры Волгоградской области, происшествие случилось еще в конце 2023 года в районе хутора Краснянский Кумылженского района. Земснаряд находится в реке Медведица и по сей день, что создает угрозу причинения вреда окружающей природной среде, подчеркнули в надзорном органе. 
Ответчиком  по иску прокуратуры выступало АО «ГК «ЕКС», которое проводила работы по расчистке Медведицы по заключенному с комитетом природных ресурсов, лесного хозяйства и экологии Волгоградской области контракту. Решение суда не вступило в законную силу.
Ранее, как сообщало ИА «Высота 102», на проблему с затонувшим земснарядом обратили внимание активисты общественной организации «Ось». В облкомприроды тогда корреспонденту ИА «Высота 102» пояснили, что органом исполнительной власти и ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» неоднократно давались указания подрядчику с требованием принять меры по подъему затонувшего земснаряда. В конце декабря компания заверила, что проведет работы в весенний период сразу после таяния льда. 
Напомним, первый этап расчистки реки Медведица проходил на территориях Михайловского муниципального округа, а также Даниловского, Кумылженского и Серафимовичского районов. Победитель аукциона на проведение второго этапа расчистки водной артерии Волгоградской области за 168 миллионов рублей уже определен, однако название компании пока не обнародовано. 
Фото прокуратуры Волгоградской области

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