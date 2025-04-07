«От турнира только восхищение»: в Волгограде финишировал баскетбольный «Кубок Аквариуса»





Накануне, 6 апреля, на «Арене Баскет» завершился баскетбольный турнир в честь легендарного одноименного волгоградского клуба 90-х годов «Кубок Аквариуса» среди команд, составленных из игроков 2013 года рождения и младше. Волгоградские «Титаны» заняли второе место на соревнованиях, сообщает V102.RU.

Напомним, «Кубок Аквариуса» стартовал 4 апреля. После поражения от УНИКСа (25:27) «Титаны» обыграли соперников из Борисоглебска (34:21). Следующие матчи для подопечных бывшего баскетболиста «Аквариуса» и старшего тренера волгоградской команды Сергея Рыбалкина оказались победными. «Титаны» одолели оппонентов из Ростова-на-Дону (42:33) и Самары (29:20). В последний день юные волгоградские спортсмены вырвали победу у коллектива из Можги. Матч оказался напряженным. Хозяева площадки захватили лидерство в начале поединка, но затем гости выровняли игру. В итоге все решилось в самой концовке, где «Титаны» при шумной поддержке домашнего зала дожали соперников и вместе с очередной победой со счетом 49:47 завоевали серебряные медали «Кубка Аквариуса». Чемпионом стал УНИКС, а третье место заняла Можга. Лучшие игроки в индивидуальных номинациях получили специальные призы.





Лучшим игроком в составе «Титанов» признан Николай Бандурин. Его одноклубник Дмитрий Обляков стал лучшим защитником «Кубка Аквариуса».





Итоги соревнований в интервью корреспонденту сайта V102.RU подвел наставник «Титанов» Сергей Рыбалкин.

- Последние силы отдали в финальном бою. В заключительной игре хотели показать все, на что способны. Не очень показывали, но результата добились. Этому я очень сильно рад. Самый лучший матч провели с командой из Ростова-на-Дону. Была большая разница в счете. Когда все получается, то и выделяешь такие игры. В поединке с Можгой были определенные игровые и психологические проблемы. А для зрителей матч оказался достойным. Грамотно провели ротацию состава и за счет роста команды дожали в концовке. В целом, очень крутой турнир. Думаю, таких в России больше нет. Надеемся, что на нас обратят внимание меценаты и предприниматели и начнут вкладываться в баскетбол в Волгоградской области, - заявил специалист.





Из-травмы «Титанам» не смог помочь на соревнованиях Семен Мирочник, но он болел за партнеров на трибунах.



- Тяжелее болеть, чем самому играть. Много эмоций отдаешь, кричишь постоянно в поддержку команды. Встреча с Можгой понравилась больше всего. Самая напряженная игра получилась - то выигрывали, то проигрывали. В концовке матча с Можгой залетели два броска с фолом - я прям удивился. Хорошо сыграли в атаке на турнире - лучше, чем в защите. Но не очень у нас шли подборы на этих состязаниях, - подчеркнул Семен.

Кроме того, переживал за одноклубников с трибун волгоградский баскетболист Владислав Кубилюс, пропустивший «Кубок Аквариуса» из-за перелома руки.





Разыгрывающий «Титанов» Федор Крехов отметил отличную атмосферу в команде.

- Почему получилось показать такой результат? Мы слаженный коллектив, у нас хорошая команда. Всегда поддерживаем и уважаем друг друга. Никогда не ругаемся, а даже если и ругаемся, то потом быстро миримся. Давно знаем друг друга. Про каждого могу рассказать. Поддержка болельщиков и друзей у нас сумасшедшая. И мы со скамейки поддерживаем партнеров, которые играют в этот момент. У меня хоть и болело горло, но пришлось немного покричать. Были эмоциональные моменты. Второе место - отличный результат, так как это медали. Хорошие команды выступали на турнире. Что касается моего выступления, то мог гораздо лучше сыграть, - рассказал Федор.





Тренер казанского УНИКСа Игорь Пономарев, воспитавший и продолжающий готовить баскетболистов для юношеских сборных России различных возрастов, отметил высокий уровень подготовки игроков в Волгоградской области.

- Достойный турнир - только восхищение. Все на высшем уровне. Традициям волгоградского баскетбола уделяется большое значение. Соревнования проводят в честь легендарной команды. Отмечу, легенда нашего баскетбола Евгений Гомельский начинал тренировать в вашем городе. Он воспитал много достойных спортсменов. Это помогло тому, что «Аквариус» затем добивался высоких результатов и оставил свой след в истории. Сейчас нет здесь команды мастеров, но в дальнейшем она будет. В позапрошлом сезоне воспитанник волгоградского баскетбола играл в нашем УНИКСе. Поэтому в Волгограде работает система подготовки игроков. Спасибо Алексею Бандурину за организацию такого турнира. У «Титанов» очень хорошая и интересная команда. На прошлых соревнованиях они нас обыграли, а мы взяли реванш сейчас. Атмосфера в зале была потрясающая. Эмоции от такой поддержки болельщиков остаются на всю жизнь. Мне с командой приятно приезжать в город-герой Волгоград. Именно здесь можно пройтись по историческим местам и воспитать любовь к Родине и понимание значимости победы в Сталинградской битве у детей, - заявил Пономарев.

«Кубок Аквариуса» будет проводиться ежегодно. А в апреле «Титаны» выступят на еще одном домашнем турнире памяти именитого баскетболиста «Аквариуса» Евгения Тарана.



