



В Волгограде сегодня, 4 апреля, стартовал баскетбольный турнир «Кубок Аквариуса» среди команд, составленных из игроков 2013 года рождения и младше. Соревнования проходят в честь легендарной волгоградской одноименной команды 90-х годов, сообщает V102.RU. В Волгограде сегодня, 4 апреля, стартовал баскетбольный турнир «Кубок Аквариуса» среди команд, составленных из игроков 2013 года рождения и младше. Соревнования проходят в честь легендарной волгоградской одноименной команды 90-х годов, сообщает V102.RU.





В состязаниях принимают участие команды - «Титаны» (Волгоград), УНИКС (Казань), БК «Самара», а также клубы из Ростова-на-Дону, Можги (Удмуртская Республика) и Борисоглебска (Воронежская область). В первый день турнира на «Арене Баскет» состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняли участие директор Волгоградской академии «Титаны» и организатор соревнований Алексей Бандурин и заслуженные бывшие игроки «Аквариуса» - Алексей Попович, Алексей Прохоренко и Сергей Рыбалкин, сейчас возглавляющий «Титанов» и занимающийся подготовкой нового поколения волгоградских баскетболистов. В состязаниях принимают участие команды - «Титаны» (Волгоград), УНИКС (Казань), БК «Самара», а также клубы из Ростова-на-Дону, Можги (Удмуртская Республика) и Борисоглебска (Воронежская область). В первый день турнира на «Арене Баскет» состоялась торжественная церемония открытия, в которой приняли участие директор Волгоградской академии «Титаны» и организатор соревнований Алексей Бандурин и заслуженные бывшие игроки «Аквариуса» - Алексей Попович, Алексей Прохоренко и Сергей Рыбалкин, сейчас возглавляющий «Титанов» и занимающийся подготовкой нового поколения волгоградских баскетболистов.





Спикеры в приветственном слове для участников и зрителей вспомнили значимые вехи в истории «Аквариуса», победы в еврокубках и достижения на внутренней арене, где клуб поднимался даже до четвертого места в чемпионате России, и отметили роль команды в истории волгоградского баскетбола. По традиции, юные участники получили вкусные подарки - сладкие пироги. Спикеры в приветственном слове для участников и зрителей вспомнили значимые вехи в истории «Аквариуса», победы в еврокубках и достижения на внутренней арене, где клуб поднимался даже до четвертого места в чемпионате России, и отметили роль команды в истории волгоградского баскетбола. По традиции, юные участники получили вкусные подарки - сладкие пироги.





«Титаны» в первом матче турнира в упорной борьбе уступили сильному казанскому УНИКСу - 25:27. Но уже в следующем поединке хозяева площадки при мощной поддержке своих болельщиков с трибун уверенно одолели соперников из Борисоглебска - 34:21. «Титаны» в первом матче турнира в упорной борьбе уступили сильному казанскому УНИКСу - 25:27. Но уже в следующем поединке хозяева площадки при мощной поддержке своих болельщиков с трибун уверенно одолели соперников из Борисоглебска - 34:21.





В интервью корреспонденту ИА «Высота 102» Алексей Бандурин подчеркнул важность проведения «Кубка Аквариуса». В интервью корреспонденту ИА «Высота 102» Алексей Бандурин подчеркнул важность проведения «Кубка Аквариуса».

- Мы рассказываем детям из других городов, что это была история нашего легендарного города и прекрасного клуба - «Аквариус». Это история, а «Титаны» - настоящее. Наши баскетболисты знают про игроков «Аквариуса», вовлечены в историю. Для этого и проводятся соревнования. Детям надо понимать, к чему стремиться. «Аквариус» мог одерживать победы европейского и мирового уровня. Не важно, кто перед тобой, важно, как ты себя проявляешь. Я считаю, что для популяризации нашей баскетбольной семьи - это огромный шаг вперед. Командам хочется чаще возвращаться в Волгоград, зная, что здесь любят детей и спорт. Плюс честное судейство и прекрасные подарки и сувениры для участников. На турнир приехали интересные команды, идут серьезные баталии. Все команды - участники прогрессируют от турнира к турниру. «Титаны» прибавляют очень сильно. Хотим подойти к первенству России в октябре нынешнего года серьезно. Мы должны научиться держать удар. В Сочи на состязаниях нас засуживали, свистели по каждому моменту, но мы выигрывали и стали в итоге вторыми, - отметил руководитель академии «Титаны».





Кроме того, Алексей Бандурин подчеркнул социальную значимость проходящего турнира. Кроме того, Алексей Бандурин подчеркнул социальную значимость проходящего турнира.

- Важно то, что каждый спортсмен относится друг к другу с уважением. Нет грязи и ненужной возни. Все идет от души. «Быстрее, выше, сильнее» - лозунг проявляется здесь во всей красе. Уверен в каждом ребенке, который приезжает сюда - в дальнейшем это будет прекрасный человек. Даже, если он не станет олимпийским чемпионом, то все равно вырастет хорошим человеком. Благодаря таким состязаниям и живет баскетбол. Мы понимаем, что нужно стремиться к победе, уважению, чтобы с нашей командой считалось баскетбольное сообщество, - заявил Алексей Владимирович. - заявил Алексей Владимирович.





Старший тренер «Титанов» Сергей Рыбалкин признался, что в игре волгоградской команды были определенные недочеты в двух сегодняшних поединках. Специалист заявил, что на недавнем Старший тренер «Титанов» Сергей Рыбалкин признался, что в игре волгоградской команды были определенные недочеты в двух сегодняшних поединках. Специалист заявил, что на недавнем турнире в Сочи его подопечные действовали получше.





- Это уже 12-й турнир с августа прошлого года. Ребята либо уверовали в свои силы, либо устали. Нет хватки, присущей нашей команде. Нужно все проанализировать. Плюс один из основных игроков - Владислав Кубилюс в Сочи сломал руку, Егор Цысь после травмы восстанавливает форму. Не люблю жаловаться. У нас 18 игроков - каждый должен выходить и доказывать свою состоятельность. Всегда должны гореть глаза, нужна спортивная злость, мотивация. Все спортсмены разные, но для меня неприемлемо не выкладываться. Спортсмен должен быть спартанцем. Вышел - играй, болит - сиди на скамейке. Но надо отдаваться полностью на площадке. Проиграли Казани 25:27 - смешной счет для нашей команды. Мы, бывает, в четверти одной зарабатываем 25 очков, а тут за всю игру. Не надо смотреть на уровень соперника, а лучше смотреть на себя и свой баскетбол, не обращая внимание на внешние факторы. Мы ездим везде, участвуем в соревнованиях, бодаемся и получаем опыт. Надеюсь, все на пользу. Хотим получше подготовиться к предстоящему осенью первенству России, - рассказал наставник «Титанов». рассказал наставник «Титанов».





Алексей Попович, известный в прошлом игрок «Аквариуса» и отец баскетболиста «Титанов» Андрея Поповича, высоко оценил уровень турнира и признал, что легендарный клуб оставил яркий след в истории волгоградского баскетбола. Алексей Попович, известный в прошлом игрок «Аквариуса» и отец баскетболиста «Титанов» Андрея Поповича, высоко оценил уровень турнира и признал, что легендарный клуб оставил яркий след в истории волгоградского баскетбола.





- В Волгоград приезжают всегда команды топ-уровня. Нет только Москвы. Все коллективы здесь высокого уровня. С Борисоглебском волгоградские ребята вышли заранее победителями, расслабились. Можно было выигрывать раньше, только в четвертой четверти дожали соперника. Надо выходить на следующие игры настроенными. Что касается значимости «Кубка Аквариуса» - «Без прошлого нет будущего». Мы в свое время воспитывались на олимпийских чемпионах, на великих игроках - Сидякин, Блик - поколение волгоградского «Динамо». Нам рассказывали про них, нынешнему поколению рассказывают про нас. Дай бог, чтобы и этими ребятами гордились следующие поколения. Если люди до сих пор помнят «Аквариус», вспоминают победные игры с сербской «Црвеной Звездой», ЦСКА, «Динамо», «Автодором», то, значит, мы оставили важный след в истории, - заявил Алексей Попович. - заявил Алексей Попович.





В остальных матчах дня казанский УНИКС оказался сильнее коллектива из Можги (40:37), Борисоглебск выиграл у БК «Самара» (47:26), Можга победила Ростов-на-Дону (41:31), а сама ростовская команда обыграла оппонентов из Самары (38:34). Завершится «Кубок Аквариуса» 6 апреля. Тогда же состоится и церемония награждения. В остальных матчах дня казанский УНИКС оказался сильнее коллектива из Можги (40:37), Борисоглебск выиграл у БК «Самара» (47:26), Можга победила Ростов-на-Дону (41:31), а сама ростовская команда обыграла оппонентов из Самары (38:34). Завершится «Кубок Аквариуса» 6 апреля. Тогда же состоится и церемония награждения.





Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев

Фото Павла Мирошкина/V102.RU