В Волгограде 17-летний курьер помог аферистам обокрасть двух пенсионерок





Прокуратура Кировского района Волгограда утвердила обвинительное заключение в отношении 17-летнего жителя Тракторозаводского района, который помог выманить у двух пенсионерок денежные средства. Как сообщает V102.RU со ссылкой на пресс-службу ведомства, уголовное дело направлено в районный суд города.

Установлено, что в ноябре 2024 года обвиняемый через Интернет вступил в преступную группу, специализирующейся на дистанционном хищении денежных средств. 2 декабря того же года аферисты связались с 86-летней местной жительницей и сообщили о том, что ее внук якобы стал виновником аварии, в которой пострадал человек. Под предлогом возмещения вреда пострадавшему женщина отдала юному курьеру сейф с 10 тысячами рублей, туристическим ножом и травматическим пистолетом.

По такой же схеме мошенники пытались похитить крупную сумму у 83-летней жительницы Дзержинского района. В конечном итоге им удалось выманить у пенсионерки 100 тысяч рублей. В обоих случаях молодой человек получил вознаграждение за помощь. Обвиняемый полностью признал свою вину и возместил потерпевшим деньги.

Уголовное дело в отношении сообщников обвиняемого выделено в отдельное производство и находится на стадии расследования.