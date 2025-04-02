



В Волжском Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью 8-летнему школьнику. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшее время перед судом предстанет местная жительница, бросившая животное без намордника у входа в магазин.

- 15 августа 2024 года обвиняемая, пренебрегая правилами содержания домашних животных, выгуливала без намордника свою собаку породы западно-сибирская лайка. Находясь возле одного из сетевых магазинов по улице Александрова, хозяйка собаки привязала последнюю к забору за поводок, после чего направилась за покупками, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Пока заводчица находилась в супермаркете, собака напала на проходившего мимо 8-летнего ребёнка. В результате школьник получил тяжкие телесные повреждения. Животное покусало лицо несовершеннолетнего. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, а затем перевезли в Волгоград, где он проходил длительное лечение.

После произошедшего нападением собаки заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, который поставил расследование на контроль в центральном аппарате органа.

Отметим, в настоящее время расследование завершено, дело будет рассмотрено в Волжском городском суде. За причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью волжанке может грозить штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы или ограничение свободы на срок до 3-х лет.