Расследования

В Волжском осудят владелицу собаки, вцепившейся в лицо 8-летнего школьника

Расследования 02.04.2025 10:26
0
02.04.2025 10:26


В Волжском Волгоградской области завершилось расследование уголовного дела о причинении тяжкого вреда здоровью 8-летнему школьнику. Как сообщает ИА «Высота 102», в ближайшее время перед судом предстанет местная жительница, бросившая животное без намордника у входа в магазин.

- 15 августа 2024 года обвиняемая, пренебрегая правилами содержания домашних животных, выгуливала без намордника свою собаку породы западно-сибирская лайка. Находясь возле одного из сетевых магазинов по улице Александрова, хозяйка собаки привязала последнюю к забору за поводок, после чего направилась за покупками, - рассказали журналистам в пресс-службе СУ СК России по Волгоградской области.

Пока заводчица находилась в супермаркете, собака напала на проходившего мимо 8-летнего ребёнка. В результате школьник получил тяжкие телесные повреждения. Животное покусало лицо несовершеннолетнего. Пострадавшего оперативно доставили в больницу, а затем перевезли в Волгоград, где он проходил длительное лечение.

После произошедшего нападением собаки заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин, который поставил расследование на контроль в центральном аппарате органа.

Отметим, в настоящее время расследование завершено, дело будет рассмотрено в Волжском городском суде. За причинение по неосторожности тяжкого вреда здоровью волжанке может грозить штраф до 80 тыс. рублей, исправительные работы или ограничение свободы на срок до 3-х лет.

Комментарии
Есть новости? Пиши и звони в редакцию: +7 (937) 55-66-102
Расследования
02.04.2025 11:50
Расследования 02.04.2025 11:50
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2025 15:36
Расследования 01.04.2025 15:36
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2025 12:26
Расследования 01.04.2025 12:26
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2025 12:16
Расследования 01.04.2025 12:16
Комментарии

0
Далее
Расследования
01.04.2025 06:24
Расследования 01.04.2025 06:24
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2025 17:13
Расследования 31.03.2025 17:13
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2025 15:18
Расследования 31.03.2025 15:18
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2025 14:46
Расследования 31.03.2025 14:46
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2025 10:51
Расследования 31.03.2025 10:51
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2025 10:06
Расследования 31.03.2025 10:06
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2025 09:57
Расследования 31.03.2025 09:57
Комментарии

0
Далее
Расследования
31.03.2025 09:14
Расследования 31.03.2025 09:14
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2025 20:30
Расследования 30.03.2025 20:30
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2025 09:11
Расследования 30.03.2025 09:11
Комментарии

0
Далее
Расследования
30.03.2025 07:19
Расследования 30.03.2025 07:19
Комментарии

0
Далее

Лента новостей

12:35
Волгоградский ботсад покажет 200 тыс. однолетников на выставке 5 апреляСмотреть фотографии
12:17
Под Волгоградом ФСБ совместно с полицией сорвали транзит 5 кг наркотиковСмотреть фотографииCмотреть видео
12:14
Билайн первым из операторов присоединился к сервису самовывоза Click&Collect от WildberriesСмотреть фотографии
12:10
В Волгограде прозвучал выстрел памяти в День единения Беларуси и РоссииСмотреть фотографии
11:50
Участнику дебоша в ночном баре под Волгоградом продлили арестСмотреть фотографии
11:45
В России по указу Путина мигрантами займётся спецподразделение МВДСмотреть фотографии
11:37
Волгоградцы ринулись за деликатесными грибами в лесаСмотреть фотографии
10:29
По 80 тысяч рублей начали получать фронтовики в Волгоградской областиСмотреть фотографии
10:26
В Волжском осудят владелицу собаки, вцепившейся в лицо 8-летнего школьникаСмотреть фотографии
10:17
Автомобилисты сняли на видео белую стену на трассе Волгоград-МоскваСмотреть фотографииCмотреть видео
10:15
Научить детей помнить: в Волгограде прошли патриотические занятия для школьниковСмотреть фотографии
09:55
В Волгограде выяснили оптимальное время пути от дома до работыСмотреть фотографии
09:48
В Волгограде таксист снес незаметного пешехода на ул. РокоссовскогоСмотреть фотографииCмотреть видео
09:41
В мэрии Волгограда очередное изменение маршрута №68 объяснили запросами жителейСмотреть фотографии
09:34
В Волгограде уложили более 1500 квадратных метров асфальта после работ на сетяхСмотреть фотографии
09:29
Две новые развязки поддадут бодрости дорожному движению на юге Волгоградской областиСмотреть фотографии
08:43
Под Волгоградом суд вернул государству землю в акватории ВолгиСмотреть фотографии
08:19
Почти 1,5 тысячи волгоградцев покусали животные за 3 месяцаСмотреть фотографии
07:53
«Его скоро отменят?»: в Волгограде снова изменили многострадальный маршрут №68Смотреть фотографии
07:16
Ночного пожирателя озимых обнаружили в полях под ВолгоградомСмотреть фотографии
06:30
Волгоградский тяжелоатлет выиграл первенство РФ и установил национальные рекордыСмотреть фотографии
21:40
В России составили портрет среднестатистического должника по кредитамСмотреть фотографии
21:27
Путин подписал закон о защите россиян от телефонного мошенничестваСмотреть фотографии
21:06
Волгоградец Данил Положенцев стал чемпионом РФ по гребле на байдарках и каноэСмотреть фотографии
20:45
Бастрыкин не смог ускорить переселение 85-летней жительницы Калача-на-Дону из аварийного домаСмотреть фотографии
20:31
Суд беспощадно наказал мебельщика за обман волгоградки, заказавшей кухнюСмотреть фотографии
20:16
Защите питающих Дон рек посвятили заседание в ВолгоградеСмотреть фотографии
19:35
Мэрия Волжского заявила о бедственном положении автоколонныСмотреть фотографии
18:53
Пятерых волгоградцев оштрафовали за визит в суд «на бровях»Смотреть фотографии
18:30
Такого вы не видели: 320 бюстов защитников Отечества привезли на выставку в ВолгоградеСмотреть фотографии
 