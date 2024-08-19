Укушенного собакой школьника из Волжского перевезли в Волгоград

Состояние ребенка, которого укусила собака на улице Александрова в Волжском, оценивается как удовлетворительное. Как рассказали V102.RU в комитете здравоохранения Волгоградской области, мальчик получает необходимое лечение в челюстно-лицевом отделении ГКБ №1 в Волгограде.

В день поступления врачи выполнили операцию – первичную хирургическую обработку ран.

Напомним, как сообщало V102.RU, накануне Александр Бастрыкин потребовал доклад от волгоградских следователей по делу о нападении агрессивной собаки на 8-летнего школьника, которое произошло 15 августа около магазина на улице Александрова. Ребенок получил травму лица. По данному факту возбуждено уголовное дело.