Спорт

Волгоградец Данил Положенцев стал чемпионом РФ по гребле на байдарках и каноэ

Спорт 01.04.2025 21:06
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01.04.2025 21:06


Сегодня, 1 апреля, в Краснодаре завершился чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ. Как сообщили ИА «Высота 102» в облспорткомитете, волгоградский спортсмен Данил Положенцев на крупных соревнованиях завоевал три медали, в том числе и золотую. 

На чемпионате России, ознаменовавшем старт очередного сезона, за десять комплектов наград в общей сложности сражались около 300 участников почти из 30 субъектов РФ. В столице Кубани гребцы выступили на дистанциях 500, 1000 и 2000 метров в лодках-одиночках среди мужчин и женщин. Для Положенцева триумфальным оказался заезд на 500 метров в каноэ-одиночке. Данил успешно преодолел полуфинальный раунд и заработал право побороться за чемпионство в решающей стадии. В финале уроженец Волжского, представлявший на турнире одновременно Волгоградскую и Ульяновскую области, финишировал первым. Положенцев всего на 0,3 секунды опередил краснодарского соперника Михаила Карпова и заслуженно взошел на высшую ступень пьедестала почета. 


К добытому золоту Положенцев добавил серебро на дистанции 2000 метров, где уже Карпов обогнал нашего спортсмена и выиграл заезд. И завершил национальный чемпионат Данил завоеванной бронзой на олимпийской дистанции 1000 метров. К слову, здесь снова триумф праздновал Карпов, а серебро оказалось в активе Савелия Сидорова из Тверской области. Отметим, в церемонии награждения принял участие земляк Данила Положенцева - титулованный волгоградец и олимпийский чемпион по гребле Максим Опалев.

Таким образом, чемпионат России по гребле на байдарках и каноэ на старте сезона-2025 с тремя завоеванными медалями можно считать для Данила Положенцева вполне успешным.

Фото: Федерация каноэ России /vk.com

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