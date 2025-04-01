Транспорт

Фурам с 1 апреля запретили ездить по дорогам Волгоградской области

Транспорт 01.04.2025 10:19
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01.04.2025 10:19


В Волгоградской области сегодня, 1 апреля, вступает в силу запрет на проезд большегрузов по мостам и трассам на территории региона. По данным облкомтранса, ограничения будут действовать до 30 апреля включительно и распространяются на транспортные средства, имеющие нагрузку на ось более 5 тонн.

В список дорожных объектов, на которые разрешается въезжать фурам, вошел мостовой комплекс Волжской ГЭС. Также в перечне оказались: 

  • 3-я Продольная магистраль (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18А-5),
  • мост через Волгу – из Волгограда в Заволжье (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18Р-0),
  • мост через реку Волга в Волгограде (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18Р-0/1),
  • автодорога Волгоград - Краснослободск - Средняя Ахтуба (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18К-2),
  • автодорога Волгоград (от г. Волжский) - Астрахань (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18Р-1),
  • трасса Р-22 «Каспий» автодорога М-4 «Дон - Тамбов - Волгоград - Астрахань» к Волгограду (идентификационный номер 18 ОП РЗ 18К-01-17).

В профильном комитете уточняют, что запрет не распространяется пассажирские автобусы, перевозки продуктов, животных, лекарств, топлива, семян и удобрений, почтовых грузов, на транспортировку дорожно-строительной и дорожно-эксплуатационной техники и материалов, а также на военную технику. 

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