Экология

Под Волгоградом во время расчистки Медведицы затонул земснаряд

Экология 20.02.2025 07:24
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20.02.2025 07:24


В Волгоградской области правоохранительные и надзорные органы проводят проверку расчистки реки Медведица. Как сообщили ИА «Высота 102» в общественной организации «Ось», еще летом прошлого года активисты, согласно представленному в облкомприроды плану общественных проверок, выезжали на место экологической реабилитации реки  в Михайловку и хуторы Краснянский и Трясиновский для мониторинга проводимых работ. После этого активисты заявили о претензиях к качеству выполняемых работ – в частности, они зафиксировали затонувший земснаряд, а также заваливание русла реки донным грунтом, направив соответствующее обращение в прокуратуру региона. 
Как следует из ответа областной прокуратуры, по итогам проведенной Михайловской межрайонной прокуратуры был выявлен факт размещения донного грунта, изъятого при проведении работ по расчистке водного объекта вне предусмотренных проектной документации мест. В связи с чем надзорный орган направил материалы проверки в ОМВД России по городу Михайловка для проведения процессуальной проверки. 
Кроме того, прокурор Кумылженского района предъявил в суд исковое заявление к компании, которая занимается расчисткой Медведицы – АО «ГК «ЕКС» о возложении обязанности обеспечить подъем затонувшего судна. 
В облкомприроды информагентству пояснили, что комитет и ГКУ «Дирекция водохозяйственного строительства» неоднократно давались указания АО «ГК «КУС» и направлялись письма в адрес организации с требованием принять меры по извлечению из русла Медведицы затонувшего земснаряда. В конце декабря 2024 года от подрядной организации был получен ответ, что эти работы будут проведены в весенний период сразу после таяния льда. 
- При этом проведенный осмотр затонувшего судна показал отсутствие потенциального экологического вреда водному объекту: топливо в баках судна отсутствует, попадания горюче-смазочных материалов в водную среду не зафиксировано, - прокомментировали в облкомприроды.
В органе исполнительной власти при этом пояснили и ситуацию с размещением донного грунта. 
- Все так называемые карты намыва были расположены четко в соответствии с разработанной документацией. В ходе регулярно проводимых заказчиком работ проверок нарушений, связанных с площадками размещения донных отложений, не выявлено, - говорится в ответе на редакционный запрос. 
Напомним, контракт на расчистку Медведицы был заключен с АО «ГК «ЕКС» в октябре 2022 года. Работы должны провести в течение трех лет и за это время планируется восстановить проточность реки на наиболее заиленных участках общей протяженностью в 15 километров в Кумылженском, Даниловском, Серафимовичском районах, а также в Михайловке. 
Подрядчик должен очистить участки рек от мусора и донных отложений, с помощью земснаряда провести дноуглубительные работы и сформировать русло. Конечной задачей экологической реабилитации водной артерии называлось восстановление экосистемы водного объекта, что, отмечали в облкомприроды, должно положительно сказаться на условиях жизни почти полумиллиона человек. 
Фото Павла Мирошкина/V102.RU

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