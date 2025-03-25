Жителя Волгоградской области признали виновным в попытке кражи 280 кг черного металла из грузового поезда. Преступление не было доведено до конца, так как вора задержали сотрудники полиции, сообщает V102.RU.

По информации объединенной пресс-службы судов Волгоградской области, в Дзержинском районе мировой судья назначил фигуранту уголовного дела наказание в виде штрафа в размере 20 тысяч рублей.

Судом установлено, что попытка кражи лома черных металлов из полувагона грузового состава была совершена на станции Разгуляевка, где остановился состав. Фигурант складировал часть металлических предметов на правый борт полувагона, а когда поезд тронулся, начал сбрасывать металл на щебеночную насыпь по ходу движения состава. Ему удалось сбросить 280 килограммов лома. Через некоторое время мужчина вернулся на станцию и, убедившись в отсутствии посторонних лиц, начал собирать сброшенный с поезда металл и складировать его в одном месте. Далее он планировал все вывезти в пункт приема металлолома. Однако исполнить задуманное до конца он не смог, так как его задержали сотрудники Волгоградского ЛУ МВД России на транспорте.

Обвиняемый полностью признал вину и раскаялся. Приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован.