В Волгограде задержали юных поджигателей мусорных баков

Сегодня, 24 марта, сотрудники полиции задержали двоих поджигателей пластиковых баков на мусорной площадке в Центральном районе Волгограда на улице Рокоссовского.





- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности поджигателей. Ими оказались двое 14-летних подростков. Они сознались в содеянном и пояснили, что подожгли мусорные контейнеры ради развлечения, записав это на видео, - сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту повреждения чужого имущества проводится процессуальная проверка. За действия подростков также придется отвечать их родителям - составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей.

Напомним, что о поджоге контейнеров на мусорной площадке у дома по ул. Рокоссовского, 28 сообщил председатель ТСЖ «Заря». Мужчина обратился с заявлением в полицию, а также сообщил о случившемся в редакцию ИА «Высота 102». Действия злоумышленников попали в объективы камер видеонаблюдения.

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области