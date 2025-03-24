Расследования

В Волгограде задержали юных поджигателей мусорных баков

Расследования 24.03.2025 18:49
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24.03.2025 18:49


Сегодня, 24 марта, сотрудники полиции задержали двоих поджигателей пластиковых баков на мусорной площадке в Центральном районе Волгограда на улице Рокоссовского.



- В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска установили личности поджигателей. Ими оказались двое 14-летних подростков. Они сознались в содеянном и пояснили, что подожгли мусорные контейнеры ради развлечения, записав это на видео, - сообщили V102.RU в ГУ МВД России по Волгоградской области.

По факту повреждения чужого имущества проводится процессуальная проверка. За действия подростков также придется отвечать их родителям - составлены административные протоколы за ненадлежащее исполнение родительских обязанностей. 

Напомним, что о поджоге контейнеров на мусорной площадке у дома по ул. Рокоссовского, 28 сообщил председатель ТСЖ «Заря». Мужчина обратился с заявлением в полицию, а также сообщил о случившемся в редакцию ИА «Высота 102». Действия злоумышленников попали в объективы камер видеонаблюдения. 

Видео: ГУ МВД России по Волгоградской области

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