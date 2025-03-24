Происшествия

«Снимали всё на телефон»: поджигатели мусорных баков в центре Волгограда попали на видео

Происшествия 24.03.2025 13:56
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24.03.2025 13:56


В Волгограде продолжают полыхать пластиковые мусорные баки на контейнерных площадках. Очередной пожар произошел в Центральном районе по вине злоумышленников, преступные действия которых попали в объективы камер наружного видеонаблюдения.



- ЧП случилось вечером 23 марта. Двое неизвестных подожгли наши контейнеры, снимали всё на телефон, а потом скрылись. По данному факту мы обратились в полицию, - сообщил ИА «Высота 102» председатель ТСЖ «Заря» Николай Яковенко. 

Пожар произошел на контейнерной площадке, расположенной у дома №28 по улице Рокоссовского. Происходящее записали камеры видеонаблюдения. На кадрах видно, что на площадку примерно в 19:51 мск заходят два человека. Почти сразу загорается пламя. При этом один из злоумышленников снимает всё на телефон. Через две минуты они спокойно уходят с места происшествия.

- От контейнера остались одни колёса, - рассказал председатель ТСЖ. - Пожар тушили жители. Спасибо им большое. К приезду пожарных уже почти все потушили.  

   

Сгоревший и поврежденный пластиковые емкости являются имуществом ТСЖ, которое отвечает за состояние контейнерной площадки и сохранность мусорных баков. В товариществе надеются, что полиция найдет поджигателей, а также выяснит, зачем и для кого они устраивают пожары и снимают их на видео.

Видео, фото: ТСЖ «Заря»

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