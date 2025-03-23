Спорт

Гандболистки «Динамо-Синары» уверенно победили в Майкопе

Спорт 23.03.2025 21:28
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23.03.2025 21:28


Волгоградское «Динамо-Синара» сегодня, 23 марта, в своем предпоследнем матче в рамках второй части предварительного этапа женской гандбольной Суперлиги на выезде обыграло АГУ-«Адыиф» из Майкопа со счетом 37:28. Благодаря выигрышу в столице Адыгеи бело-голубые гарантировали себе победу в группе «Б» чемпионата России.

Напомним, к очередному поединку «Динамо» подошло с трехматчевой победной серией. Кроме того, волгоградская команда заранее решила задачу выхода в плей-офф Суперлиги. «Синаре» до завершения квалификации оставалось только лишь отстоять первое место в нижней пятерке и седьмую позицию в общей турнирной таблице, что динамовки сегодня успешно сделали.

АГУ-«Адыиф» выше четвертой строчки в группе «Б» уже не поднимется, поэтому турнирной мотивации у майкопского коллектива не было. Однако адыгейские гандболистки вышли с настроем дать бой бело-голубым перед своими болельщиками. И в первом тайме хозяйки оказали достойное сопротивление соперницам. На старте противостояния гостьи благодаря трем заброшенным мячам Софии Романенко трижды выходили вперед, но майкопчанки неизменно отыгрывались. 

На восьмой минуте два попадания Ирины Бондаренко позволили хозяйкам завладеть преимуществом - 6:4. В начале второй десятиминутки Анастасия Шкитина с семиметрового пенальти сравняла. Далее еще некоторое время инициативой попеременно владели и майкопчанки, и волгоградки. В середине тайма Анастасия Чешева сыграла на перехвате и в быстром отрыве поразила ворота, а затем в позиционной атаке Екатерина Долматова снова вывела бело-голубых вперед - 10:9.

В концовке первой половины подопечным Евгения Дмитриева удалось выиграть отрезок со счетом 6:0 и заметно оторваться от оппоненток. Помогла своим одноклубницам и голкипер Надежда Колесникова, совершившая несколько важных спасений. На последней минуте тайма заброшенный мяч ярко проявившей себя сегодня Софии Романенко позволил «Динамо-Синаре» уйти на перерыв с комфортным отрывом - 20:14.

Второй тайм получился равным. Гостьи, ранее обеспечившие весомый задел, не позволили себе расслабиться, а также держали соперниц на большом расстоянии в несколько мячей. АГУ-«Адыиф» хоть и продолжал достойно сражаться, но так ни разу и не смог приблизиться к волгоградскому коллективу по ходу второй 30-минутки. Продемонстрированная разница в уровне команд позволила подшефным Евгения Дмитриева избежать нервной концовки и спокойно доиграть выигрышный поединок. На последних минутах Алина Загороднева трижды забросила и установила окончательный результат матча - 37:28 в пользу «Динамо-Синары». Самой результативной в волгоградском составе стала София Романенко - 11 мячей. Екатерина Долматова отличилась шесть раз. Лучшим игроком в стане бело-голубых признана капитан Софья Васильева. 

Таким образом, лидер нижней пятерки чемпионата «Динамо-Синара» благодаря очередной победе заработало 29 очков и оказалось недосягаемым для ближайшего конкурента в группе «Б» - звенигородской «Звезды». Это означает, что бело-голубые в четвертьфинале Суперлиги сыграют с командой, занявшей по итогам квалификации второе место в группе «А». 

В заключительном поединке предварительного этапа Суперлиги «Динамо-Синара» 29 марта в Волгограде сыграет со «Звездой». Начало встречи на «Динамо Арене» в 15-30 ч.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев 

Фото Павла Мирошкина/V102.RU (архив)


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