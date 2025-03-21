Расследования

СК возбудил дело о сходе вагонов грузового поезда при маневре

Расследования 21.03.2025 14:47
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21.03.2025 14:47

В Саратовской области следственным отделом на транспорте Западного МСУТ СК России возбуждено уголовное дело по факту схода вагонов грузового поезда. Как сообщает ИА «Высота 102», следователи усмотрели признаки преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ – нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

Как сообщает ИА «СарИнформ», утром 10 марта на железнодорожной станции Татищево Приволжской железной дороги в Саратовской области при осуществлении маневренных работ по передвижению состава на погрузочно-выгрузочном пути необщего пользования произошел сход двух вагонов. Ущерб в результате происшествия в настоящее время оценивается на сумму свыше 2 миллионов рублей.

В рамках расследования уголовного дела следователями назначены экспертизы, выясняются причины и условия произошедшего.

Фото: Западного МСУТ СК России

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