Коммунальщики извлекли «нечто» из коллектора в Волгограде





Очередной засор устранили специалисты «Концессий водоснабжения» в Волгограде. Как рассказали ИА «Высота 102» коммунальщики, накануне из трубопровода в Тракторозаводском районе они извлекли около 10 килограммов тряпок и нечто, что смогло впечатлить даже видавших разное работников восстановительно-аварийной бригады.

– Во время прочистки из канализационного колодца достали огромный ком из тряпок, салфеток и корней общей массой 70 килограммов, – рассказали в пресс-службе компании. – Кроме этого, из колодца извлекли предмет, похожий на большой чемодан или булыжник.

Впрочем, специалисты не исключают, что вид чемодана могли принять и отходы, которые спрессовались в аккуратный прямоугольник за время своего путешествия по трубам.

– Специалисты бригады Цеха по эксплуатации и ремонту сетей «Север» сначала прочищали засор гидравлическим методом, затем механическим способом. В результате полностью прочистили 30 метров трубопровода. По окончании работ канализационный колодец накрыли бетонной крышкой, – уточняют в «Концессиях».

Здесь также добавляют, что благодаря своевременной прочистке трубы им удалось предотвратить крупные проблемы – из-за непонятного «нечто» без привычных бытовых удобств могли остаться более 15 тысяч человек.

Напомним, что спускать в унитаз категорически запрещено влажные салфетки и влажную туалетную бумагу, остатки пищи, предметы гигиены, строительный мусор, химические вещества и другие отходы.

Фото: Концессии водоснабжения