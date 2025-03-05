Спорт

ФНЛ перенесла матч «Ротора» и «Сокола» с «Волгоград Арены» из-за негодного газона

Спорт 05.03.2025 12:08
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05.03.2025 12:08


Комиссия ФНЛ после матча «Ротора» и «Урала» приняла решение о переносе следующего матча волгоградской команды с клубом «Сокол», который должен был состояться на «Волгоград Арене» 16 марта, на резервное поле или другой стадион. Как сообщили ИА «Высота 102» в клубе, СК «Ротор» принимает результаты повторной оценки качества Комиссией ФНЛ и ищет пути выхода из ситуации. Информацию о месте проведения матча «Ротор» - «Сокол» болельщикам сообщат дополнительно. 

Ранее, напомним, в дирекции «Волгоград Арены» объяснились в связи с неприглядным видом газона после проведенной реновации. Причиной пожухлого вида и неоднородности травяного покрытия в ГАУ назвали перепады температур. Так, если в январе газон находился в удовлетворительном состоянии, то февральские морозы повредили молодую поросль.

В дирекции пообещали пересеять газон и заверили, что он будет в порядке примерно через две недели. 

Напомним, реновацию газона на «Волгоград Арене» начали в декабре прошлого года. Однако сейчас он выглядит гораздо хуже, чем до проведения работ. Недостатки покрытия площадки хорошо были видны на первой в этом году игре «Ротора» с «Уралом». 

Вместе с тем, отметим, что случай с волгоградским стадионом – не первый и не редкость. Так, например, подобные меры по причине неудовлетворительного состояния газона из-за погодных условий вводились на стадионе «Казань Арена» уже трижды – в 2013, 2014, 2016 годах. А буквально в прошлом 2024 году комиссия РПЛ по оценке качества футбольных полей не допустила домашний стадион «Спартака» к проведению матча с «Факелом». Тогда, правда, причиной неудовлетворительного состояния поля стала аварийная остановка системы подогрева и рекордных осадков в виде снега.


Фото СК «Ротора» VK.com

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