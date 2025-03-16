«Ротор» 16 марта в Калининграде сыграет с саратовским «Соколом»





Волгоградский «Ротор» сегодня, 16 марта, в Калининграде встретится с саратовским «Соколом» в 24-м туре Первой лиги. Игра на «Ростех Арене» начнется в 15-00 ч., сообщает V102.RU.

Напомним, изначально этот матч должен был пройти на «Волгоград Арене», но игра была перенесена в Калининград из-за состояния газона на волгоградском стадионе. Именно в Калининграде подопечные Дениса Бояринцева в прошлом поединке 10 марта сыграли вничью с местной «Балтикой» со счетом 0:0, в результате чего «Ротор» продлил беспроигрышную серию в первенстве до шести встреч. Волгоградцы после битвы с «Балтикой» в Калининграде провели полноценный тренировочный цикл перед противостоянием с «Соколом».

Сине-голубые чувствуют себя весьма комфортно в середине турнирной таблицы. До начала 24-го тура, который стартовал накануне, 15 марта, «Ротор» располагался на седьмом месте с 32 очками в активе, а вот саратовцы вовлечены в ожесточенную борьбу за выживание. «Сокол» на данный момент находится в зоне вылета - на 16-м месте с 20 баллами. После рестарта сезона в начале марта «Сокол» на выезде сыграл в нулевую ничью с ФК «Сочи» и дома проиграл нижнекамскому «Нефтехимику» - 1:3. В первом круге «Ротор» в гостях обыграл географических соседей со счетом 1:0. Победный гол в первом тайме со штрафного забил полузащитник Михаил Мальцев.

Предстоящий матч интересен биографией главных тренеров команд. Наставник волгоградского коллектива Денис Бояринцев ранее в карьере возглавлял саратовскую команду, с которой побеждал во Второй лиге сезона 22/23 и провел первую часть первенства ФНЛ 23/24. Бояринцева затем сменил белорусский специалист Алексей Бага. Вместо самого Баги в ноябре 2024 года главным тренером «Сокола» стал экс-наставник «Ротора» Алексей Стукалов. Под руководством 41-летнего специалиста волгоградская команда провела 37 матчей, в которых выиграла 20 раз и потерпела семь поражений. Стукалов впервые встретится с «Ротором» в качестве тренера соперника после увольнения из клуба.

Вероятно, часть болельщиков сине-голубых осталась в Калининграде после поединка с «Балтикой». Турнирная ситуация позволяет рассчитывать, что волгоградцы сегодня продлят беспроигрышную серию и, более того, одержат восьмую победу в сезоне.

Спортивный обозреватель V102.RU Иван Тюгаев