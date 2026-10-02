



С 3 октября в Волгоградской области отменяется ограничение доступа в лесные массивы и въезда в них транспорта. Как пояснили в пресс-службе администрации региона, решение принято в связи с установлением прохладной погоды и снижением класса пожарной опасности.

Ограничения действовали с 11 июля из-за высокого риска возгораний. За это время в лесах обустроено почти 9 тысяч километров минерализованных полос, ещё около 35 тысяч километров расчищены и обновлены. На выездах установлено более 670 аншлагов с информацией о пожароопасной обстановке.

За ситуацией в лесном фонде круглосуточно следят 60 видеокамер системы «Лесохранитель», контролируются молниевые разряды, наземное патрулирование ведётся по 915 маршрутам. В 2026 году по нацпроекту «Экологическое благополучие» лесничества получили три мобильных лесопожарных комплекса и шесть тракторов.

Комплекс профилактических мер позволил сократить число возгораний в лесах на 63% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Задачи по обеспечению пожарной безопасности ранее ставил губернатор Андрей Бочаров.

Несмотря на снятие ограничений, пожароопасный сезон в регионе продолжается до конца октября. В этот период запрещены пожароопасные работы, сжигание мусора и сухой растительности, разжигание костров. Патрулирование лесов не прекращается: с начала года проведено около 9 тысяч рейдов, выявлено 184 нарушения лесного законодательства.