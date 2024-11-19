Спорт

Экс-тренер «Ротора» Стукалов возглавил саратовский «Сокол»

Спорт 19.11.2024 13:41
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19.11.2024 13:41


Бывший наставник волгоградского футбольного клуба «Ротор» Алексей Стукалов занял пост наставника саратовского «Сокола». О назначении 40-летнего Стукалова сегодня, 19 ноября, сообщило ИА «СарИнформ».   

По информации издания, накануне, 18 ноября, из «Сокола» был уволен белорусский тренер Алексей Бага, под руководством которого саратовские футболисты ранее одержали несколько побед, однако за последнее время проиграли ряд матчей Первой лиги ФНЛ и вылетели из Кубка России. Сообщается, что ранее Алексей Стукалов уже возглавлял «Сокол» в 2017-2018 годах. Тогда в 47 матчах клуб одержал победу 24 раза.

Напомним, что Алексей Стукалов был уволен из волгоградского «Ротора» в августе 2023 года. Этому предшествовала череда обидных поражений. В настоящее время ФК Волгограда возглавляет Денис Бояринцев, который также ранее работал на посту тренера «Сокола». 

С Бояринцевым «Сокол» также расторг контракт из-за затянувшейся серии поражений, – передает «СарИнформ». 

Фото: sokol-saratov.ru

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